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俄羅斯「殘暴將軍」起底！把烏克蘭當敘利亞　上任2天死傷破百

▲▼ 俄羅斯指派蘇洛維金將軍（Sergei Surovikin）擔任烏克蘭特別軍事行動指揮官。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇洛維金將軍（Sergei Surovikin）擔任烏克蘭特別軍事行動指揮官。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

在克里米亞大橋8日爆炸後，俄羅斯指派新任總指揮官蘇洛維金將軍（Sergei Surovikin）接管烏克蘭戰爭。但他擁有「絕對殘暴」形象，上任才2天就下令發動致命的報復性閃電戰，複製敘利亞戰場血腥經驗到烏克蘭，朝平民目標發射一連串火箭彈。烏方統計，俄軍10日的攻擊行動造成至少14人死亡、97人受傷。

▲▼ 俄羅斯指派蘇洛維金將軍（Sergei Surovikin）擔任烏克蘭特別軍事行動指揮官。（圖／達志影像／美聯社）

綜合衛報、太陽報報導，蘇洛維金10日指導俄軍針對烏克蘭各地平民目標發動一連串襲擊，包括公園內的兒童遊樂場及大學旁邊的主要路口等。而這狀況與當年他在敘利亞執行任務時的行動相去不遠。

依據人權觀察組織（Human Rights Watch）2020年一份報告，蘇洛維金多年前為了「捍衛」莫斯科在敘利亞的利益，指揮俄軍襲擊敘利亞民宅、學校、照護機構與市場，也就是當地居民生活、工作、進修的地方，發動數十起空中與地面攻擊。2017年，他更在莫斯科向精銳部隊成員精神喊話，「在敘利亞執行作戰任務時，我們一刻也沒有忘記，我們是在保衛俄羅斯」。

▲▼ 俄羅斯指派蘇洛維金將軍（Sergei Surovikin）擔任烏克蘭特別軍事行動指揮官。（圖／達志影像／美聯社）

蘇洛維金第一次打響名號是在1991年蘇聯強硬派發動政變期間，他帶領一個步槍師開車穿越親民主派示威者所設置的路障，這場衝突釀成3人死亡，即便當年因此案入獄，但最終罪名仍被撤銷；2004年，他嚴厲斥責下屬，導致對方輕生。由於他在發動戰爭方面的強硬與非正統作法，也有了「末日將軍」（General Armageddon）的冷酷稱號。

報導指出，蘇洛維金被封為英雄，因為他被認為是會毫不猶豫跳進坦克、向前衝拯救國家的人。瓦格納傭兵集團創始人普里戈辛（Yevgeny Prigozhin）還把蘇洛維金形容成「傳奇人物」，是俄軍當中最有能力的指揮官。

只不過，克里姆林宮內部人士透露，其實蘇洛維金就是個好戰狂人，不甩飛彈可能會擊中的目標是什麼。曾與蘇洛維金共事過的人士坦言，針對俄軍10日對烏克蘭的襲擊行動，他並不覺得訝異，「蘇洛維金非常殘暴，幾乎不顧人命……我擔心他的雙手將會完全沾滿烏克蘭人的鮮血」。

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