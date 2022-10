烏克蘭又遇襲！札波羅熱一夜15起爆炸奪命　學校被飛彈擊中

▲札波羅熱地區又遇襲。(圖/翻攝自推特/Emine Dzheppar)

記者詹雅婷/綜合外電報導

烏克蘭各地10日遭俄軍大規模攻擊,迄今增至19人死亡、105人受傷。首都基輔等多地11日再度響起空襲警報,札波羅熱(Zaporizhzhia)地區也遇襲,消息指出,札波羅熱一夜之間發生至少15起爆炸,部分區域發生火災停電事故,至少1人死亡,已知學校也被飛彈擊中。

綜合衛報、基輔獨立報報導,依據烏克蘭外交部副部長澤帕爾(Emine Dzheppar)發布的消息,俄羅斯朝札波羅熱發射至少15枚火箭彈,鎖定攻擊目標為教育機構、醫療機構與住宅。

札波羅熱州長史塔魯克(Oleksandr Starukh)則證實,俄軍目標為札波羅熱市內的基礎建設,12枚S-300飛彈擊中包括學校、藥局、汽車經銷據點等地點。

#russian terrorists again hit infrastructure facilities in #Zaporizhzhia with rockets this night. At least 15 explosions registered. Their targets were an educational institution, a medical institution, and residential buildings. #russiaisaterrorisstate #StandWithUkraine pic.twitter.com/2FgR5OyKxa