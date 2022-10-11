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烏克蘭又遇襲！札波羅熱一夜15起爆炸奪命　學校被飛彈擊中

▲▼ 烏克蘭札波羅熱地區遇襲。（圖／翻攝自推特／Emine Dzheppar）

▲札波羅熱地區又遇襲。（圖／翻攝自推特／Emine Dzheppar）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭各地10日遭俄軍大規模攻擊，迄今增至19人死亡、105人受傷。首都基輔等多地11日再度響起空襲警報，札波羅熱（Zaporizhzhia）地區也遇襲，消息指出，札波羅熱一夜之間發生至少15起爆炸，部分區域發生火災停電事故，至少1人死亡，已知學校也被飛彈擊中。

綜合衛報、基輔獨立報報導，依據烏克蘭外交部副部長澤帕爾（Emine Dzheppar）發布的消息，俄羅斯朝札波羅熱發射至少15枚火箭彈，鎖定攻擊目標為教育機構、醫療機構與住宅。

札波羅熱州長史塔魯克（Oleksandr Starukh）則證實，俄軍目標為札波羅熱市內的基礎建設，12枚S-300飛彈擊中包括學校、藥局、汽車經銷據點等地點。

 

依據烏克蘭國家緊急服務處（Ukrainian State Emergency Service）11日最新統計數據，俄羅斯10日針對烏克蘭各地發動的飛彈襲擊行動，迄今造成至少19人死亡、105人受傷。截至11日凌晨，基輔、利維夫（Lviv）、蘇米（Sumy）、特諾皮爾（Ternopil）、克梅尼斯基（Khmelnitsky）部分地區仍無電可用。

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