俄軍飛彈狂襲！烏克蘭巴士「扶手沾鮮血」被轟爛　道路炸出大洞

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯軍隊10日轟炸烏克蘭各地，造成至少14人死亡、97人受傷，各地遭炮擊爆炸的畫面也陸續流出。依據第聶伯羅彼得羅夫斯克州長列茲尼琴科（Valentin Reznichenko）發布的照片，可見當地遭遇飛彈攻擊後，建築物與道路毀損，巴士被轟到支離破碎，車上扶手還沾著鮮血。

▲烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州遭遇大規模飛彈攻擊。（圖／翻攝自推特）

Valentin Reznichenko, head of the Dnipropetrovsk Regional Military Administration, published a photo of the consequences of the missile attack on the #Dnipro. pic.twitter.com/HJ4gliXMmh — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

綜合NEXTA、The New Voice of Ukraine報導，俄羅斯10日針對第聶伯羅彼得羅夫斯克州發動大規模飛彈攻擊，至少射出10多枚飛彈，關鍵基礎建設、居民區、大眾運輸站全都遭到波及。列茲尼琴科指出，烏方防空系統儘管擊落攔截到俄軍4枚飛彈，但當地遭到嚴重破壞，至少4人死亡、19人受傷，目前8萬多人無電可用。

照片顯示，當地遇襲之後，建築物被炸毀，窗戶歪斜破損，道路被轟出大洞，巴士更是嚴重受創，車內扶手沾著鮮血，場面怵目驚心。

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