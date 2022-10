俄軍飛彈狂襲！烏克蘭巴士「扶手沾鮮血」被轟爛　道路炸出大洞

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯軍隊10日轟炸烏克蘭各地,造成至少14人死亡、97人受傷,各地遭炮擊爆炸的畫面也陸續流出。依據第聶伯羅彼得羅夫斯克州長列茲尼琴科(Valentin Reznichenko)發布的照片,可見當地遭遇飛彈攻擊後,建築物與道路毀損,巴士被轟到支離破碎,車上扶手還沾著鮮血。

▲烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州遭遇大規模飛彈攻擊。(圖/翻攝自推特)

Valentin Reznichenko, head of the Dnipropetrovsk Regional Military Administration, published a photo of the consequences of the missile attack on the #Dnipro. pic.twitter.com/HJ4gliXMmh