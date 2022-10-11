他預言18歲公投不會過！　痛批「跨黨派」修憲瑕疵：18歲可參選？

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

台灣民意基金會董事長游盈隆11日預測，年底「18歲公民權」修憲案公民複決恐無法通過，原因並非修憲門檻太高，而是修憲案後半部的「十八歲被選舉權」有問題。他痛批，一個沒有當過公民的人，可以立刻選立委或市議員，這是什麼樣的思維邏輯？「這不是民進黨一黨的責任，而是國民黨、民眾黨、時代力量共同促成，是跨黨派共識，顯示今日台灣政黨政治的衰敗與腐化。」

「我有預感今年修憲公投過不了，不是因為修憲門檻太高，而是修憲案內容有問題。」游盈隆11日表示，這次的「十八歲公民權」修憲，主要是將現行年滿二十歲才能享有的選舉權調降為18歲，擴大公民政治參與，持續推進台灣民主深化，良法美意可圈可點，但問題出在修憲案後半段的「十八歲被選舉權」。

游盈隆指出，若這次修憲案通過，那中華民國國民（簡稱台灣人）凡年滿十八歲，就可以參選立委、六都市議員、縣市議員等各級民意代表；一言以蔽之，這次修憲案不只是「十八歲選舉權」，還有「十八歲被選舉權」。

游盈隆痛批，一個沒有當過一天公民的人，就可以立刻選立委、選市議員，這是什麼樣的思維邏輯？是要討好誰？「這不是民進黨一黨的責任，而是國民黨、民眾黨、時代力量共同促成，是跨黨派共識，更顯示今日台灣政黨政治的衰敗與腐化。」

針對修憲公投，游盈隆表示，熱情鼓吹修憲案的人目前只敢談前半段，講得口沫橫飛卻沒有人敢站出來鼓吹後半段，「至少我還沒有聽過有哪一個大咖這麼做過。」他說，若選民沒意識到有「後半段」的問題，以致於「十八歲被選舉權」被這樣蒙混或夾帶過關，選民事後發現而悔恨已來不及，這是誰的責任？

「毫無疑問，這是一個狗尾續貂的修憲案。」游盈隆怒轟，這項修憲案無論民進黨主席蔡英文、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲，以及讓這個修憲案通過的所有立法委員等，都有不可推卸的責任。他呼籲，若政治人物真的服膺「十八歲選立委」的理念，應該大聲去講、到處去講，不要只敢講「十八歲選舉權」；相反的，若反對也應公開大聲反對，才是真正負責任、有擔當的政治人物。

最後，游盈隆也坦言，修憲公投案應該分成「十八歲選舉權」與「十八歲被選舉權」，讓選民可以依據自己的喜好投票，不會混淆不清。他強調，距離11月26日投票日還有43天，如何讓全國選民都耳聰目明，充分瞭解這次憲法修正案的全貌至關重要，有良心、負責任的政治人物在宣揚修憲案的時候不能只說半套，必須把「十八歲被選舉權」說清楚講明白。