黎安友：北京未來5年內不會犯台　「習近平夠強」能挺過各種風險

▲習近平、李克強出席中國大陸國務院十一國慶招待會。（圖／路透社）



記者崔子柔／綜合報導

中共總書記習近平預料在即將揭幕的中共20大獲得第三個任期，美國哥倫比亞大學著名中國問題學者黎安友（Andrew J. Nathan）近日受訪表示，他認為中共內外政策沒有重大變化，5年內北京不會武力犯台。

根據《德國之聲》專訪內容，黎安友提到，中國面臨水資源短缺、氣候變化、通膨及失業等長期問題，但中共領導層過去一直能挺過各種風險，他認為習近平也不例外，然而就算習近平卸任，目前國際間面臨的中國問題也不會因此解決。

「習近平的政權夠強大」，黎安友指出，他沒有看見中國內外政策出現重大變化，因此不認為北京這5年內會武力攻台，更稱習近平基本上是繼續完成「中國夢」任務。

▲習近平預料將在中共20大獲得第三個任期。（圖／路透）



黎安友提到，台灣對中國來說是其中一個潛在的國際風險，美國、中國、台灣都不希望發生戰爭，但隨著中國在台周圍的軍事行動增加，美國也提高軍事巡邏，成為中國目前最主要的國際風險。

黎安友認為，中國崛起讓國際社會想要反擊，導致中國覺得自己在國際間的合法地位受到抵制，但若中國釋出善意，還能受到其他國家歡迎，黎安友指出，中國對自己被剝奪展現憤怒，對其他國家不友善，會讓情況變得更糟。