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矢板明夫點出蔡英文國慶演說「5條訊息」　反駁中國大外宣

記者崔子柔／綜合報導

總統蔡英文昨（10）日在雙十國慶大會上發表演說，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，蔡英文演說內容中明確表達台灣今後的立場，給出5條「清晰訊息」。

矢板明夫昨晚在臉書發文指出，蔡英文以「把更好的台灣獻給世界」為中心發表演說，內容沒有過於吸睛的驚悚言詞，但在兩岸關係上，「明確地表達了今後台灣的立場。從中，我看到了五條清晰的訊息。」

矢板明夫表示，蔡英文首先表達了「台灣堅定地和國際社會站在一起」的強烈意願，不論在產業、經濟或防疫上，都會負擔起自己的責任和義務。

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第二，蔡英文向對岸喊話，要在對等、互相尊重的前提下展開對話，與她上任時提出的「和平、對等、民主、對話」方針是一致的，強調「不是民進黨不願意對話，而是不能接受對方預設的條件，在不對等的前提下開展對話」。

第三，蔡英文展現保衛台灣主權和生活方式的決心，「人必自助，而後人助」，如果台灣自我奮發，勢必會得到國際上更多的幫助。

▲▼總統蔡英文國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）

▲總統蔡英文國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）

第四，蔡英文提到要積極籌獲各類小型、高機動性的精準打擊武器，來建構完整的不對稱戰力，確保台灣足以應對外在的軍事威脅。這段話清楚表明了台灣今後的防衛方向，十分重要。

第五，蔡英文將台灣和對岸的關係，定調於「自由民主」與「非自由民主」之爭。「在某種意義上，破解了來自對岸的『同文同種』、『血濃於水』、『兩岸一家親』等統戰攻勢」。

矢板明夫說，在中國的大力宣傳下，很多國家被誤導覺得台灣問題是中國的內政問題，透過蔡英文的演說，對中國大外宣提出了有力的反駁。

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