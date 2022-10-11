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大陸 大陸焦點 特派現場

激情放送事故！美女博士猛親64歲大學副校長　視訊會議變色播

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲方岱寧被親完，臉上露出「完蛋」表情。（圖／翻攝自微博）

記者崔子柔／綜合報導

疫情流行後，各種會議、課程都採用線上進行，衍生的突發狀況也不少。北京理工大學原副校長方岱寧近日參加線上研討會時，他的鏡頭畫面竟突然衝進一個身穿藍衣的女子抱著他猛親，最後被肉搜出她的身分是該校已婚女博士。

微博上流傳的影片中可見，該線上研討會名為「促進力學學科發展」，一名青年學者在發言時，標註「北理工—方岱寧」的畫面，突然有一名藍衣女子進入，抱著方岱宁猛親至少5下。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲▼藍衣女狂吻方岱寧。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

該女回頭才發現正在視訊，嚇得立馬衝出畫面，但2人的親密行為早被所有人看見，方岱宁則慌張地搔頭，後來一臉無奈。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲會議出席者目睹全程。（圖／翻攝自微博）

影片被瘋狂轉發後，有網友肉搜出藍衣女子是該校34歲女博士後研究員李立明，她和方岱宁都是已婚身分。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲網傳藍衣女子身分是李立明。（圖／翻攝自微博）

事件引起各界關注，北京理工大學昨（10）日對此聲明，「日前，網路平台出現涉及我校方岱寧教授在線參加學術會議的相關視訊，引發輿論關注。我校高度重視，已於第一時間啓動調查工作，正在對相關情況進行核查。有關核查情況將適時公布，回應社會關切。 」

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