1人訂、4人同享！超商APP首創「訂閱共享制」　還有3大功能

▲超商APP「家庭訂閱共享」新服務登場。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

看準1人付費訂閱、家庭好友共享備受歡迎，就有超商首度於APP祭出「家庭訂閱共享」服務，只要訂閱商品就能設定3位共享親友之手機號碼，隨時至門市輕鬆進行商品兌換，且除了咖啡，還有牛奶、麵包等選擇提供訂閱，並結合跨店取、自動續訂、最長90天兌換期等功能，適合家庭成員、同事好友一起分享，即日起正式上線。

▲訂閱制品項豐富，包括咖啡、麵包、牛奶等都有。

全家APP即日起祭出「家庭訂閱共享」新服務，凡使用隨買跨店取訂閱制之會員，只需透過「親友手機號碼設定」、「開啟訂閱商品共享」2大步驟即可完成共享設定，人數最多可達3位，完成後被共享的親友只要開啟手機APP，即可在全台任一門市輕鬆兌換共享商品，省去手動轉贈流程。

而APP中訂閱制商品有Let’s Café經典／特濃系列、鮮乳、匠土司、豆漿、茶飲、天然水等選擇，提供每月5、10、15、20杯／瓶等規格的訂閱方案，且可享7折至85折不等優惠，同步提供跨店取、自動續訂及最高90天兌換期限等3大優點，每品項同規格最多可訂閱5組，如每月訂閱20杯大杯拿鐵，最多可訂閱5組，相當於每月自動匯入100杯拿鐵至訂閱者帳戶，輕鬆與家人、親友同享。

▲7-11也有超值包月服務。

另，7-11今年也搶進訂閱制市場，於APP推出「超值包月」服務，有咖啡、茶葉蛋、現蒸地瓜、水、豆漿、冷藏飲料等品項可訂閱，像是CITY CAFE大杯美式、拿鐵30天20杯最低下殺67折，單杯美式、拿鐵也有包月最低7折優惠，同樣也超划算，提醒有自動續訂、訂閱時間限制及部分咖啡飲品則需選好固定領取門市。

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