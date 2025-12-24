　
地方 地方焦點

政策更貼近民意！高虹安宣布新竹市敬老卡、愛心卡明年起開放農會藥局代買

▲高虹安宣布新竹市敬老卡、愛心卡明年起開放農會藥局代買。（圖／新竹市政府）

▲新竹市長高虹安宣布敬老卡、愛心卡明年起開放農會藥局代買。（圖／新竹市政府，下同）

記者陳弘修／綜合報導

新竹市政府24日舉辦「敬老卡及愛心卡開放使用於農會及藥局代買」記者會，市長高虹安宣布即日起開放4類行動不便對象申請代買資格，並自115年1月1日起，讓家屬可持貼有代買貼紙的敬老卡或愛心卡，協助行動不便長輩與身障者到農會及藥局代買消費，使政策美意更貼近市民需求、幸福更加有感，打造人人都能安居樂活的友善城市。

高虹安表示，上任後市府積極推動「老幼共好、幸福友善」的社福政策，並持續擴大敬老卡與愛心卡使用範圍，以「先提升使用率、再逐步增加點數」為推動原則。她指出，目前敬老卡持卡人數已達6萬4,170人，占竹市65歲以上老年人口87%，今年累計服務突破232萬人次，使用點數率也從112年的8%，顯著提升至今年突破40%，充分展現政策推動成果與市民高度肯定。

高虹安提到，走訪地方時常聽到長輩反映，雖然持有敬老卡，但因身體狀況不佳或行動不便，無法親自外出使用相關福利。為讓每位長輩都能享有政策照顧，市府自115年1月1日起開放4類行動不便對象申請代買，包含接受住宿式機構服務者、領有身心障礙證明且註記「必要陪伴者優惠措施（國內大眾運輸工具）」者、持有近2年長期照顧管理中心提供失能評估結果通知書（2級至8級）者，以及領有醫院或診所開立診斷證明並由受託人切結者。她表示，即日起家屬即可到區公所申請代買資格，並自115年1月1日起正式開始使用。

▲高虹安宣布新竹市敬老卡、愛心卡明年起開放農會藥局代買。（圖／新竹市政府）

▲高虹安宣布新竹市敬老卡、愛心卡明年起開放農會藥局代買。（圖／新竹市政府）

高虹安也預告，市府明年將推出「愛老津貼」，針對截至申請日當日已連續設籍竹市滿10年以上、未領安老津貼且符合排富條件的65歲以上長輩，加發1萬元津貼，表達對長輩長年付出的感謝。她強調，新竹市是一座年輕、有活力且充滿愛的城市，市府不僅照顧年輕世代，也會持續以實際行動守護每一位長輩，歡迎各界協助將相關資訊傳遞給有需要的長輩朋友，讓更多市民感受到市府的用心與努力。

另外，新竹市政府社會處長黃佳婷表示，自112年起高市長上任後積極擴充卡片功能，使用範圍已延伸至農會、藥局、台鐵、國民運動中心場地租借及國道客運等項目；114年8月1日也擴大敬老卡申辦對象至55歲以上原住民長輩，同時提升台鐵單趟次點數補助；並於114年11月1日起提升敬老卡及愛心卡總點數至每月800點，農會及藥局每月點數上限提高至200點，持續擴大使用項目與點數，讓長輩與身障朋友的日常生活更加便利，提升社會參與與交通便利性。

社會處說明，民眾申請使用敬老卡及愛心卡在農會與藥局代買，可依3步驟辦理：第一步驟，由受託人備妥敬老卡或愛心卡、身分證明文件及行動不便證明文件至區公所申請；第二步驟，區公所審核符合資格者，當下即會在敬老卡或愛心卡黏貼代買貼紙；第三步驟，自115年1月1日起，長輩或身心障礙者即可委託他人，持有代買貼紙的敬老卡或愛心卡，至農會與藥局消費，協助行動不便者完成採買需求。

社會處提醒，若卡片未遺失或損壞，代買資格僅需申請一次即可終身使用，家屬即日起即可協助行動不便長輩與身障朋友至區公所申請。市府也將持續精進各項社福措施，落實照顧長輩與身心障礙朋友的承諾。

