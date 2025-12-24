　
地方 地方焦點

宜蘭縣政成果7年發表　林茂盛：「蘭ㄟ厝咱來顧」幸福升級

▲▼「蘭ㄟ厝 咱來顧」宜蘭縣政7年成果展中，代理縣長林茂盛率縣府團隊宣示要打造更幸福的家園。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼「蘭ㄟ厝 咱來顧」宜蘭縣政7年成果展中，代理縣長林茂盛率縣府團隊宣示要打造更幸福的家園。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府今（24）日在縣民大廳舉辦「蘭ㄟ厝 咱來顧」縣政成果七年記者會，代理縣長林茂盛向鄉親報告過去七年的施政成果，並揭示未來施政重點。林茂盛說，縣府秉持「縣民就是咱家的人，鄉親的小事就是縣府的大事」的精神，穩健推動政策與建設，致力打造「住得安心、行得安全、生活有品質」的幸福宜蘭。

▲▼「蘭ㄟ厝 咱來顧」宜蘭縣政7年成果展中，代理縣長林茂盛率縣府團隊宣示要打造更幸福的家園。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

「蘭ㄟ厝 咱來顧」縣政成果七年記者會中，在交通建設方面，代理縣長林茂盛說，宜蘭縣府取得多項具體進展。台62線延伸宜蘭計畫於上月通過可行性評估，高鐵延伸宜蘭及宜蘭至羅東鐵路高架綜合規劃也已獲國發會審查通過。公路與鐵路建設穩健推進，逐步完善縣內外交通網絡，為鄉親提供更安全、便捷的通勤與返鄉選擇。

▲▼「蘭ㄟ厝 咱來顧」宜蘭縣政7年成果展中，代理縣長林茂盛率縣府團隊宣示要打造更幸福的家園。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼「蘭ㄟ厝 咱來顧」宜蘭縣政7年成果展中，代理縣長林茂盛率縣府團隊宣示要打造更幸福的家園。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣府並以打造韌性城市為目標，積極推動治水及防災設施建設，包括蘇澳溪分洪道、五結防潮閘門等工程，並成功爭取中央經費補助。同時，縣府強化鄉親生活支持，陽明交通大學附設醫院二期擴建持續推進，心理衛生中心全面投入營運，從防災到照護，為宜蘭的安全與安心生活奠定穩固基礎。

代理縣長林茂盛強調，宜蘭的美好與歡樂，遍布生活每個角落。蘭海鐵道五漁村、冬山河旅遊廊帶等景點，成為鄉親與遊客放鬆心情的幸福空間。無論走到哪，都能感受到宜蘭的溫暖氛圍，每段旅程都伴隨著歡笑聲。

而宜蘭縣府致力於打造全齡友善的生活支持體系，從兒童到長者皆有完善的照顧。營養午餐3.0、長照食堂2.0、高齡生活3.0等政策持續精進，生育津貼連續三年調升，縣府用心守護每個年齡層的幸福。

另，宜蘭縣府作為鄉親最可靠的肩膀，陪伴青年逐夢，打造青創基地，完善運動環境，培育更多優秀人才；推動老屋新生命，傾聽多元族群聲音，並計畫於明（115）年成立原民處，以包容與關懷為出發點，讓每位鄉親安心生活。

縣府在今天的成果發表中，林茂盛以「安全便捷道路」、「守護鄉親的力量」、「遍地有歡笑聲」、「溫暖的照顧」、「可靠的肩膀」及「安心的所在」六大面向，展現對鄉親幸福生活的承諾。展望明年，縣府將推動總經費達31.7億元的39項新興及亮點計畫，以穩健步伐貼近鄉親，守護這片土地。幸福宜蘭，有你，有我，蘭ㄟ厝，咱來顧！

【你才笨蛋！還菜！】跟把拔猜拳被嗆「笨蛋」 女兒下秒神反擊

相關新聞

宜蘭風雨大未停班課惹民怨　代理縣長回應了

宜蘭風雨大未停班課惹民怨　代理縣長回應了

樺加沙颱風來襲，宜蘭縣狂風豪雨卻正常上班上課，引發民眾不滿。今（23日）晨臉書社團「宜蘭知識+」掀起怒火，代理縣長成為眾矢之的，有人怒批：代理縣長眼耳有問題，孩子全身濕答答上學，如何專注課業？宜蘭縣代理縣長林茂盛回應說，宜蘭雖未達停班課標準，仍要求包括水資處、交通處等各單位，持續和各鄉鎮市公所保持聯繫，做好因應措施，其中大南澳等9校早已宣布停班課。

宜蘭縣政成果七年發表代理縣長林茂盛

更多

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

