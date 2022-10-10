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林口男車格內不熄火...下秒駛出撞倒懷孕收費員！2夫妻街頭爆衝突

▲▼ 林口收費員車禍。（圖／記者戴上容翻攝）

▲警方到場時，見雙方持續爆發衝突衝上前制止。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

50多歲胡姓男子日前駕車停在林口區一旁停車格，懷有身孕的湯姓收費員騎著機車過來開單，向前詢問「你要離開了嗎？」，胡男未理會，將車輛駛出，撞倒湯女機車，雙方爆發口角，2人配偶之後也加入戰局，演變成2對夫妻的肢體衝突。警方到場後，胡男一方認為懷孕的收費員製造假車禍，因此向對方提告傷害、公然侮辱、詐欺，警方將進一步釐清事發經過。

據了解，年約30多歲、目前身懷六甲的湯女在林口地區擔任停車收費員，7日下午3時許，她在林口區八德路發現年約50多歲胡姓男子車輛，未熄火還停在停車格中，她上前詢問胡男「要離開了嗎？」，正在等太太的胡男不理會湯女，將車輛稍微往左前方駛出，撞倒湯女車輛。

雙方爆發言語衝突，湯女憤而打給附近工作的丈夫，在附近從事物流業的湯女丈夫，聽到妻子被欺負立刻趕到現場，他到場後瞬間暴怒，大聲斥責及質問胡男；胡男妻子正巧來到車旁，見到丈夫與人爆發爭吵也上前助陣，2對夫妻當街爆發拉扯和推擠。

林口警方獲報趕抵現場後，將雙方隔開，原打算將4人全數帶回釐清，但由於胡男夫妻表示要先行到醫院驗傷，因此僅將收費員夫妻帶回派出所釐清；收費員夫妻則表示不願提告，僅希望向胡姓夫妻說明清楚事情來龍去脈，但苦等到晚間9時許，卻等不到對方前來派出所，因此暫時先返回家中休養。

8日凌晨，胡男的妻子陳女前往派出所，向收費員夫妻提告傷害、公然侮辱，另外認為湯姓女收費員疑似製造假車禍，因此加告詐欺，由於雙方各執一詞，警方依規定受理後將調閱監視器，釐清事發經過。

▲▼ 林口收費員車禍。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼湯女所騎乘的機車遭湯男撞倒。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 林口收費員車禍。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 林口收費員車禍。（圖／記者戴上容翻攝）

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