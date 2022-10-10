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橘色惡魔搭機離台！回日本期中考　「在飯店休息時也在讀書」

▲▼國慶大會 日本橘高校表演 日華議員懇談會、立法院台日交流聯誼會 游錫堃。（圖／記者周宸亘攝）

▲日本橘高校表演。（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，應中華文化總會之邀，於2022年國慶大會演出，而今表演結束，搭機離台，日本台灣交流協會透露，其實他們正要期中考，在國慶慶祝大會上旋風表演完之後，就要趕快回日本考試，而隨行的老師也說，大家這次除了帶樂器以外都還帶了好幾本課本，在飯店休息時也在讀書。

日本台灣交流協會指出，有學生說因為這次的台灣行，之後想要來台灣留學，而大家送他們的伴手禮也都滿到塞不進行李箱，又另外寄了好幾箱回日本；另外還有學生說，如果明天考試遇到不會的題目，答案就都要填「日台友情」，相信學生們都帶著滿滿的美好回憶滿載而歸，並期待著下一次再度踏上台灣的旅程。

▲▼ 。（圖／翻攝日本台灣交流協會）

▲日本京都橘高校吹奏部離台。（圖／翻攝日本台灣交流協會）

由於今年是台日友情50週年，文化總會特別邀請有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏樂部來台灣，並且首次登上雙十國慶大會演出。根據現場觀察，橘高校登場表演時，一現身就掀起府前廣場兩側觀眾的喝采與掌聲，橘高校起音後，其和聲飽滿、音色豐厚，伴隨現場絡繹不絕的驚呼與掌聲，響徹總統府前廣場，為國慶表演活動掀起了最高潮。

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