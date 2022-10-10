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大陸 大陸焦點 特派現場

內蒙出現BF.7本土疫情　「持續咳嗽及喉嚨痛」症狀同各變種病毒亞型

▲內蒙古呼和浩特,疫情。（圖／CFP）

▲內蒙古呼和浩特出現首例本土Omicron BF.7進化分支感染者。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

內蒙古烏蘭浩特市自10月6日至9日14時，累計發現新冠肺炎本土感染者8例，及7個混管樣本檢測結果異常。經基因測序，烏蘭浩特市本輪病例感染的新冠病毒屬於Omicron BF.7進化分支，與呼和浩特市9月28日出現首例確診病例的疫情高度同源。呼和浩特出現的病例也是該病毒分支首次在大陸造成的本土疫情。

▲內蒙古呼和浩特,疫情。（圖／CFP）

▲呼和浩特志願者在街上宣導防疫政策。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，BF.7變異毒株感染後表現的症狀包括高熱、持續性咳嗽、身體疼痛、頭痛、喉嚨痛、嗅覺改變和食慾不振等。這些症狀與新冠奧密克戎（Omicron，下同）早期亞型變異株感染後的症狀類似。

公開資訊顯示，BF.7是BA.5.2.1.7的縮寫，被認為是Omicron BA.5變異株衍生的第三代亞型，中間x還間隔一代BA.2.75變異株。另據美國疾控中心新冠監測數據顯示，BF.7從開始監測起，毒株所佔百分比已在短期內上升至4.6%，成為當前美國新冠病毒檢出比例第三位的變異毒株；在歐洲地區，比利時的感染者中，BF.7已佔到25%；德國、法國和丹麥則佔10%左右。

▲內蒙古呼和浩特,疫情。（圖／CFP）

▲呼和浩特宣布市外車輛禁止進入。（圖／CFP）

對於內蒙古本土疫情持續蔓延，呼和浩特官方宣布，自2022年10月11日零時起，呼和浩特市以外的車輛及司乘人員原則上禁止進入呼和浩特市，以爭取最大程度防止疫情外溢風險。烏蘭浩特市也在6日起實施全城「靜默管理」，同時，連3日實施全員核酸檢測，管制結束時間視疫情調整。

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