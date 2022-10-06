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大陸 大陸焦點 特派現場

大白「持槍」與民對峙！西雙版納封城遊客困機場　警民衝突影片曝

▲▼大批遊客滯留雲南西雙版納　「大白」機場持槍戒備。（圖／翻攝自影片、微博）

▲「大白」機場持槍戒備。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

雲南西雙版納近日再現疫情，官方對涉疫區域實施靜默管理。社群媒體近日瘋傳影片顯示，上千名外地旅客滯留當地機場，現場更有身著防護衣的武警人員手持槍支、盾牌維持秩序，引發眾人不滿，外流影片甚至可聽見有民眾大喊「你們殺平民嗎」?

雲南省衛健委6日通報，過去一日新增省內感染者32例，其中確診病例10例（勐海2例、景洪3例、西山3例、官渡1例、呈貢1例），無症狀感染者22例（勐海13例、瑞麗5例、建水1例、景洪1例、河口1例、鎮康1例）。

雲南西雙版納州4日宣佈，對涉疫區域實施靜默管理，並要求自4日下午2時起「非必要不離州」，確需離州的需進行5天健康監測，期間開展3次核酸檢測（每次間隔24小時及以上），結果均為陰性，且無發熱、乾咳、嗅覺喪失、肌肉酸痛等症狀方可離開。

因為正值大陸十一長假期間，有大量遊客滯留在雲南西雙版納機場，之後現場更爆發了激烈的警民衝突。

▲▼大批遊客滯留雲南西雙版納　「大白」機場持槍戒備。（圖／翻攝自影片、微博）

▲▼現場爆發警民衝突。（圖／翻攝自影片）

▲▼大批遊客滯留雲南西雙版納　「大白」機場持槍戒備。（圖／翻攝自影片、微博）

多段網傳影片顯示，在西雙版納機場大廳內聚集了大量遊客，他們疑因突如其來的防疫要求而滯留，並紛紛發洩憤懣情緒。對峙期間，更有「大白」持槍戒備，這激化了遊客的不滿。不乏有人怒喊「拿著槍幹嘛」、「你們殺平民嗎」、「你們拿槍對著你們的人民」。

網友「六六」爆料說，「因為機場不讓人飛，大家鬧著要見領導，領導6個小時都沒來，大家都很生氣，還有其他的飛機飛進來，大家就問，能不能上飛機，他就拿槍出來鎮壓，說是保護我們。」網友提供的照片可見，全身穿著白色防護衣的持槍公安人員。

▲▼大批遊客滯留雲南西雙版納　「大白」機場持槍戒備。（圖／翻攝自影片、微博）

▲大批遊客滯留雲南西雙版納。（圖／翻攝自微博）

推特上有人寫到西雙版納機場情況，提到「大白以防疫之名用衝鋒槍對著百姓」，外流影片可聽到民眾激憤大喊。

另有影片顯示，不少被滯留機場的遊客，對著剛剛飛來西雙版納的航班上的遊客大喊「不要進來」。

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