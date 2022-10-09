醉男不滿鄰桌太歡樂…開砂石車撞店嗆「認識議長」！蔣根煌回應了

記者閔文昱、陳以昇／新北報導

新北市新莊區後港一路一家卡拉ok 昨（8日）晚間發生一起離譜事件，一名男子在店家內獨自飲酒，疑不滿隔壁桌客人歡樂聲吵到他，向鄰桌嗆聲，甚至還在離開前放狠話，「認識新北市議會議長蔣根煌」、「要再來砸店」，結果事後竟真的開砂石車衝撞店家大門。對此，蔣根煌9日也發布聲明回應了。

▲吳男開砂石車倒車撞大門 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

蔣根煌9日在臉書發布3點聲明，內容如下：

1、酒醉駕車，嚴重影響判斷力，嚴重者甚至進入恍惚，喪失意識，籲請民眾切勿輕易嘗試。

2、酒後擾亂治安，法所不容，根煌支持新莊警分局依法究辦，切勿輕縱。

3、關於肇事者酒醉中揚言「認識蔣根煌」之說，根煌聲明：本人並不認識肇事者，一切應該依法嚴辦。

蔣根煌強調，古有明訓「天子犯法與庶民同罪」，自從他投入公共事務以來，從來不容許身邊任何人打著他的名號，從中牟取任何私利，「認識根煌的人，就知道我的個性，我為人客氣，但是原則清楚，是非分明！」

據了解，這起事件發生在新莊區後港一路的某間卡拉ok，當時31歲吳姓男子在店內獨自吃飯喝酒，卻因隔壁桌10多人喝酒喧嘩吵到他，因此和對方起口角，甚至還向店家換取百元鈔在走道撒錢挑釁，導致衝突險些擴大，最後吳男在臨走前還嗆聲「我議長蔣根煌的人」，並表明要再來砸店。

店家擔心再有衝突，於是請客人離去後關鐵門提早打烊，不料吳男竟在9日凌晨12時許開著一部砂石車倒車衝撞店家大門4次，造成大門鐵捲門、門前停放的5部機車、招牌毀損，連變電箱鐵桿都被撞歪。警方獲報後立即趕往現場並對吳男實施酒測，發現數值高達1.2mg/L，明顯違法，訊後依公共危險及毀損等罪將他移送新北地檢署偵辦。