超扯片！男不爽卡拉OK鄰座太歡樂…撒錢後竟開砂石車倒車撞門

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子到新莊區後港一路一家卡拉ok獨自飲酒，過程中疑不滿隔壁桌客人歡樂聲吵到他，向鄰桌嗆聲，店家擔心衝突擴大，向客人表示要提早打烊，沒想到男子離去後，竟開著砂石車倒車衝撞店家大門，導致門口鐵門、廣告看板及5部機車毀損，警方趕抵當場逮捕男子，經酒測值1.2mg/L，訊後依法送辦。

▲吳男卡拉ok獨飲酒，不滿鄰座太歡樂，開砂石車撞大門 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，31歲吳姓男子8日晚間獨自到新莊區後港一路的卡拉ok吃飯喝酒，過程中不滿隔壁桌10多人喝酒喧嘩吵到他，雙方起口角，吳男還向店家換取百元鈔在走道撒錢，挑釁行為再次引發衝突，店家只能不斷安撫吳男情緒，避免事件擴大。

▼吳男開砂石車倒車撞大門 。（圖／記者陳以昇翻攝）

沒想到吳男離開前忿忿不平嗆聲「我議長蔣根煌的人」，表明要再來砸店，店家一聽，擔心再有衝突，趕緊向其他客人表示要提早打烊，待所有客人離去關鐵門休息；9日凌晨12時許，吳男竟開著一部砂石車，利用後斗連續倒車衝撞店家4次，造成大門鐵捲門、門前停放的5部機車、招牌毀損，連變電箱鐵桿都被撞歪。

附近住戶被撞擊聲驚醒紛紛下樓查看，警方獲報也趕抵現場，只見吳男全身酒氣仍不斷叫囂喧嘩，還拿出手機拍攝圍觀民眾，警方對他實施酒測，數值高達1.2mg/L，明顯違法，訊後依公共危險及毀損等罪移送新北地檢署偵辦。

▼造成卡拉ok招牌、大門及門前停放的機車毀損，連變電箱鐵桿都撞歪 。（圖／記者陳以昇翻攝）