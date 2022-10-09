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睡夢中遭鐵棒痛毆！他持折疊刀刺債主右胸　「正當防衛」獲無罪

▲男子為保護自身，拿摺疊刀刺傷債主，法官認為正當防衛，判他無罪。（圖／Pixabay）

▲男子為保護自身，拿摺疊刀刺傷債主，法官認為正當防衛，判他無罪。（示意圖／Pixabay）

記者翁子皓／高雄報導

高雄李姓男子與王姓債主有債務糾紛，他在2020年2月19日凌晨熟睡時，房間遭王姓債主與其友人闖入，慘遭對方以鐵棍毆打，並要把他強押帶走，李男害怕之下，拿出折疊刀嚇阻，卻在扭打時，刀子不小心刺中債主右胸，被檢方依傷害罪起訴。一、二審法官皆認為李男是「正當防衛」，判他無罪。

判決書指出，李姓男子原本在朋友家2樓睡覺，結果房間突然被王姓債主帶2名朋友闖入，遭對方以鐵棍敲打頭與腳，隨後又被押到債主的車子旁，打算將他帶走。

王姓債主因金錢糾紛，對李男心生不滿，於是找來2位友人，趁凌晨李男熟睡時闖入，以鐵棍毆打他的頭與腳，並把他強押到車子旁，打算載走他。李男想起此前被對方載到山上痛打的經歷，害怕自己又遭毒打，於是拿出折疊刀嚇阻，堅決表示不願離開。

王姓債主見李男不願配合，非常憤怒，拿著鐵棍衝向李男，卻被李男以雙手緊緊抱住，王姓債主在與李男扭打過程中，踢到像排水管的東西，2人雙雙摔倒。結果李男折疊刀剛好插進王姓債主的右胸，造成他右下肺葉撕裂傷及橫隔撕裂傷。

一審法官認為，王姓債主等人當天不法侵入民宅，以鐵棍毆打李男，還打算將對方強押上車，李男為了保護自己拿出折疊刀，雖在扭打中不慎插到債主的右胸，但等到債主等人離去，他也沒有繼續攻擊，因此認為李男是「正當防衛」，判他無罪。

檢方認為，李男持預藏的尖銳折疊刀攻擊王姓債主，且刺中右側胸部，傷及人體賴以呼吸維生的重要器官，認為李男防衛過當，不服法官判決，上訴。

高雄高分院法官認為，李男所持的折疊刀，平日是作為開啟紅酒使用，後在睡夢中被債主等人毆打，才順手將刀拿來當防衛武器，且當李男發現折疊刀刺傷債主後，就立即停止攻擊行為，證明李男是出於防衛，才有反擊行為，反擊行為亦有所節制，因此認定李男是「正當防衛」，維持原判無罪。

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