「星動時課」開課啦！　歡慶雙十來南瀛一起玩宇宙

▲南瀛天文館於10月8日雙十連假首日辦理「GO TO SPACE!!歡樂宇宙園遊會」，由台南市教育局鄭新輝局長蒞臨現場進行開幕，並與民眾親子互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南瀛天文館於10月8日雙十連假首日辦理「GO TO SPACE!!歡樂宇宙園遊會」，由台南市教育局鄭新輝局長蒞臨現場進行開幕，邀請到YOYO家族Kiwi姐姐&鳳梨哥哥、氣球達人—宋俊霖、Happy姐姐及大鵬老師與現場許多家長帶孩子一起開心唱跳互動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現場也安排驚奇博物館行動列車讓來賓體驗5大博物館特色課程、全國天文協會推出天文主題闖關活動及美味餐車，同時間全新特展「星動時課 開課啦！」也正式開幕，本日估計有3000人到現場一起玩翻宇宙！

台南市長黃偉哲表示，南瀛天文館是南台灣唯一的天文科學教育館，於推廣天文教育及科學教育上不遺餘力，這次「GO TO SPACE！！歡樂宇宙園遊會」不僅邀請台中、嘉義、高雄、屏東等全國各地天文協會來推廣天文好好玩的理念外，更有鄰近5間博物館—南科考古館、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、樹谷生活科學館前來共襄盛舉，帶來各館壓箱寶與民眾互動，雙十連假同時間水道博物館也進行百年館慶活動、下週10月15日-10月16日南科考古館也迎來3週年館慶，10月的台南熱鬧滾滾，歡迎全國朋友到台南來玩！

台南市教育局長鄭新輝表示，本次全新開幕的特展「星動時課開課啦！，是以全台第一個系統性開發完成的天文特色課程-《星動時課》為展示主題；《星動時課》原為設計給國小階段一到六年級使用之系統性天文課程，內含6大主題共36單元的教材與教具，由教師於課程中進行天文知識教學，而為了讓更多人認識這套課程，特別擷取部分課程內容轉化為展覽形式，結合數位互動創意設計，讓艱澀的天文知識變得有趣，在體驗展項的過程中，輕鬆學習天文知識。

南瀛天文館館長何秋蓮表示，位於台南市北區的兒童科學教育館將於下週日10月16日辦理2022科學童萌會「光電小子GO好玩」全新特展開幕！讓親子輕鬆學習光與電的科學理論，認識生活中的能源科學，充實科學知識，還有益智闖關與精彩魔術表演，歡迎市民朋友蒞臨；另外11月8日南瀛天文館將辦理「月全食」的觀測活動，除了月全食之外，也能看到難得一見的「月掩天王星」奇景；歡迎全國喜愛科學、喜愛天文的朋友們，千萬不要錯過這些有趣的活動囉！更多南瀛天文館的活動消息，歡迎至南瀛天文館官方網站查詢(http://www.taea.tn.edu.tw)，洽詢電話06-5761076。