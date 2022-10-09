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看清涼照凍未條！色男私訊網美：要和妳相Ｘ　「講話直」代價曝

▲▼女子、女人、女生、正妹、修圖、攝影、拍照、底片、相機。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台中男子隨便私訊網路正妹不雅訊息，被告後判罰5千元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中男子阿偉(化名)閒來無事滑手機，在臉書社群上看到正妹琳琳(化名)發表的美照後性致大發，私訊她「有點騷」、「妳應該也是好色」、「當女朋友一定要每天和妳相幹」等語，讓琳琳看了一怒告上法院。阿偉雖在審理時辯稱他講話就是直接，認為琳琳發這種文就是也有那個意思，但法官認為他的訊息羞辱到琳琳的人格尊嚴，判他應賠償5千元，全案還可上訴。

判決書指出，阿偉在臉書社群滑到正妹琳琳發表的美照，傳私訊給她說「說妳色，妳應該也是好色，也有點騷，妳這樣的當女朋友或老婆一定要每天和妳相幹，坦白說妳也很喜歡相幹，騷不騷幹了妳就知道會騷……」，琳琳打開訊息後覺得身心不適，對阿偉提告求償6萬元。

阿偉辯稱，琳琳在臉書某社群上有張貼清涼照和一些文字，就是有那個用意，他講話就是比較直接，而且琳琳既然也說他行為不正常，那這樣他是否仍須負責。

台中地院審理，認為阿偉雖然只在去年11月23日寄發單一訊息，但依一般經驗法則，看完訊息後主觀上都會產生人格尊嚴遭羞辱的感覺，屬侵害人格法益之行為，構成侵權行為。審酌阿偉以私訊傳送，僅琳琳一人看到，且為單一偶發行為，判阿偉應賠償5千元，全案還可上訴。

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