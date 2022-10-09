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台中美學再升級　推動跨局處設計導入平台

▲台中美學再升級，推動跨局處設計導入平台。（圖／游瓊華翻攝）

▲市長盧秀燕表示，台中市雖然在發展及建設已有不錯的基礎和特色，但仍要持續再精進。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

為推動設計導入市政，打造更幸福宜居的美學城市，台中市政府在市定古蹟台灣府儒考棚x中島GLAb舉辦2022設計導入市政分享座談。市長盧秀燕表示，台中市雖然在發展及建設已有不錯的基礎和特色，但仍要持續再精進，因為城市不只要好還要美，且「美還要再更美」。

盧秀燕表示，台中是一個設計能量豐富的城市，市府推動市政的同時也重視設計，希望把好的設計理念導入市政發展，但設計並不是單打獨鬥可以進行，有太多需要學習的地方。這幾年市府與各界努力合作導入設計思考、提升使用品質，也做出一些成果，例如最近廣受市民好評的服務設計，則是考量輪椅族或年長者搭乘公車的需求，在136個候車亭設置服務燈，免招手設計展現對市民的體貼。

▲台中美學再升級，推動跨局處設計導入平台。（圖／游瓊華翻攝）

▲台中美學再升級，推動跨局處設計導入平台。（圖／游瓊華翻攝）

文化局指出，座談短講以「Design Primer for City Niche 立基城市·設計先行」為主題，包含「空間、策展、品牌、教育」四大主題，與會來賓分享在市定古蹟台灣府儒考棚x中島GLAb的策展理念。

台灣設計研究院長張基義表示，設計是在城市發展貫徹軟實力的一環，台灣公部門這幾年開始將設計導入城市治理，帶動公共服務創新，產出各種新型態服務機會，台中有許多大型建設，如台中綠美圖導入消防栓箱設計等，許多設計細節服務都是可與硬體建設合作，期待設計師的專業能跟市府團隊有更好的規劃，讓台中市繼續往前走。

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