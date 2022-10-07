控學校安排亞斯伯格兒坐雜物位　父母提賠還要法官傳市長作證人





▲父母控訴校方排擠亞斯伯格兒，提國賠求償70萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者黃資真／台中報導

台中一對家長指控某高中刻意將患有亞斯伯格症的兒子小明（化名），安排在教室左後方，前後左右皆無鄰座同學，成為同儕們恣意堆放雜物的地點，又遭同學邊緣化，向校方提起國賠求償70萬元，更要求傳喚市長盧秀燕出庭作證。法院認為，該座位位置仍屬一般正常座位範圍內，家長也未能舉證證明學校有故意安排在不當位置，一審判決敗訴。

小明家長指控，小明自幼患有亞斯伯格症，進入某高中音樂班就讀後，自二年級下學期即2020年2月間開始，導師刻意將小明安排在教室左後方角落，前後四周沒有同學，即使有定期更換座位的規則，導師仍將小明座位固定在角落，形成一個特殊隔絕的專屬座位。

家長認為，兒子因長期處於教室邊陲，遭到孤立、分化，隨著時間拉長，班上同儕甚至開始在小明座位周圍堆放雜物，多次向校方反映，同學卻只是在當下撤走，隔日隨即再堆放，直到高三快結束才改善。提告要求校方賠償兒子30萬元、父母各20萬元精神撫慰金。

校方反駁，稱固定座位無強制性，學生如有意願，可隨時更換座位，且先前小明曾表示喜歡不受干擾，想要坐後面一點，導師出於尊重，遂將小明安排在教室左側第5排，同學也沒有堆放雜物的情形。

法官認為，小明家長未舉證證明校方有故意安排小明在不當座位，且其位置仍屬一般正常座位範圍內，難以認定坐在此位即會影響孩子學習；況且同儕間互動多在下課時間，小明可在上課以外時間與同學互動，也難認坐在該位置會被標籤化。

另外，小明家長於最後言詞辯論日主張請求傳喚8名證人，其中包括市長盧秀燕，知不知道學校這樣對待15歲的學生，卻未獲得回應，但法院認為無傳喚必要拒絕，一審判決小明家長敗訴，全案仍可上訴。