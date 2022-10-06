看朋友嗨…3孤僻星座「愛一個人躲角落」！雙魚是大家眼中怪咖

▲有3個星座孤僻成性，和大家打成一片對他們來說很吃力。（示意圖／網友茉莉提供）

記者李佳蓉／綜合報導

一場聚會中，有些人可以快速與大家打成一片，瞬間成為眾所矚目的焦點；而你，卻不習慣這樣的氛圍，不喜歡主動與人攀談、把自己孤立起來，社交對你來說很吃力。塔羅牌老師艾菲爾分析「3個孤僻成性」的星座，面對自己沒有興趣的場合或局面，實在提不起勁「陪笑」，一秒成為邊緣人。

聚會中看著朋友嗨翻，卻愛「一個人躲角落」的3大孤僻星座：

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1.處女座：氣氛不對就裝孤僻

有嚴重強迫症、追求完美主義的處女座，在心中有一把衡量的尺，總是把眼睛所見放進自己設定的框架裡，一旦發現社交場合的調性與自己想像的不同，或是身邊充斥著沒興趣的話題，就會開始感到無聊隨後在一旁裝起孤僻，希望大家把注意力放在你身上，因為已經懶得再多說一句話。

2.牡羊座：獨來獨往交友困難

牡羊座給人忠於自我中心、堅持自己理念的形象，直來直往不偽裝、不矯揉造作，有時過於直率的個性看在旁人眼裡就是個獨行俠。在社交場合中你不太主動與人攀談，不喜歡迎合別人有來有往的討論私事或其他話題，對你來說相當困難，事實上比較想待在一個角落圖個清靜。

3.雙魚座：聰明絕頂活在雲端

雙魚座個性是融合其他11個星座的優缺點，再加上慈悲天真的特性，天生就懂得萬物合一的道理，比同年齡的人更容易看破人生假象，天生智商就比較高一點。面對事情不輕易表態，而是以一種「上帝的視角」在俯瞰人世間，旁人看你像是活在雲端裡那麼遙不可及，話題自然也很難聊在一塊，是旁人眼中的怪咖，你的孤僻是他人塑造出來的。

▲你也是一到聚會就會默默飄到角落的星座嗎？（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

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