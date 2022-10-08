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中職女神降臨！髮香第一排　義享週年慶⋯晃太「胸」迎賓畫面曝

▲義享天地首次週年慶，連續3天找來中職啦啦隊來迎賓 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲義享天地首次週年慶，連續3天找來中職啦啦隊來迎賓 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

曾經參與中華職棒同時經營義大犀牛隊的義联集團旗下百貨「義享天地」，首次舉辦週年慶，還是無法忘情棒球，所以週年慶連續三天都找來3支職棒啦啦隊員來迎賓，想要營造今年職棒明星賽的「啦啦隊風潮」，讓義享天地一早開門就是「髮香四溢」。

8日上午十點，高雄義享天地的門口就圍了一群比專業還要專業的「業餘攝影師」，各個專業配備都是對準台上的黃色啦啦隊員，他們是中華職棒兄弟象的Passion Sisters，一字排開總共五位，隨著音樂擺動身體，飄散長髮，場子立刻就熱了起來，不只是在今天，其實連續三天在義享天地的門口，都有職棒啦啦隊員迎賓，分別是樂天女孩、Fubon Angels以及Passion Sisters。

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▲義享天地首次週年慶，連續3天找來中職啦啦隊來迎賓 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲義享天地週年慶，中職啦啦隊Passion Sisters迎賓 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲義享天地首次週年慶，連續3天找來中職啦啦隊來迎賓 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲義享天地週年慶，中職啦啦隊樂天女孩迎賓 。（圖／記者吳奕靖攝）

義享時尚廣場行銷部資深經理高宜伶說：「這次總共有15位，一早就吸引粉絲到廣場等候，有人還從台北下來，還有人從凌晨5點多就來等的，這一次我們找中職女孩來為我們週年慶應援，主要是我們過去集團也有經營球團，就是義大犀牛隊，我們也希望義享廣場能夠延續這樣的精神，持續支持台灣在地棒球比賽。」

義享時尚廣場的母企業義联集團過往也有參與中華職棒，承接俊國熊、興農牛經營義大犀牛隊，當時的總教練是徐生明，2012年選秀簽進了胡金龍、高國輝，甚至還從美國找來中職史上最強洋將曼尼，在接手第一個球季就拿到季冠軍，不過下半季隨著徐生明的猝逝，造成闖進季後賽的義大犀牛隊，被直落四輸給了統一獅隊。而義大犀牛隊在2016年宣布要轉讓經營權，後續由富邦金控接手，更名為現在中職當中的的富邦悍將隊。

▲義享天地首次週年慶，連續3天找來中職啦啦隊來迎賓 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲義享天地週年慶，中職啦啦隊Fubon Angels迎賓 。（圖／記者吳奕靖攝）

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