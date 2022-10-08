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社會 社會焦點 保障人權

獨／70度高溫奶燙童！家屬怒揭托嬰中心4度虐童　卸責對話曝光

記者許宥孺／高雄報導

高雄一所托嬰中心疑似對一名1歲大的女童施虐，家長近一個月內就發現女童的臉上不時有瘀青，沒想到日前接女童下課，卻發現她的嘴巴腫脹變香腸嘴，醫生更指已「二度燙傷」。家屬忍無可忍，昨(7日)到派出所提告園方和老師，受理員警看到女童耳後竟有明顯瘀青，也驚呼：「這到底怎麼撞的！」家屬心疼表示，媽媽現在每天都一直哭，也睡不好覺，妹妹也是看起來悶悶不樂，也變得比較黏人，擔心未來會留疤。

▲女童遭高溫奶水燙傷，今日現況曝光。（圖／家屬提供）

▲女童遭高溫奶水燙傷，今日現況曝光。（圖／家屬提供）▲▼女網友控訴托兒所虐童。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲女網友控訴托嬰中心虐童，表妹嘴唇遭高溫奶水燙傷。（圖／翻攝自爆廢公社）

「抵制虐童！」女童的表姊昨日於網路社團發文表示，10月6日女童的爸爸去接下課，發現妹妹的嘴唇紅腫有異樣，當時主任告知，妹妹喝奶時，奶瓶去撞到嘴唇導致腫脹，不過回到家發現更不對勁，馬上要帶去醫院路上發現嘴唇變得更腫了。家長帶妹妹就醫路上打電話給主要照顧的老師詢問事發經過，不過老師講話吞吞吐吐，且與主任講的「嘴唇撞到奶瓶一說」完全不同。

「到底是燙到還是撞到？」女童的媽媽對於老師鬼打強說法完全不能接受，女網友也將這段完整的13分鐘音檔獨家提供給《東森新媒體ETtoday》，電話中，老師指出，「媽媽，我今天都沒有讓她撞到」，而媽媽則質疑「主任跟我說，她是被奶瓶撞到」，最後老師才坦言，「她是奶水燙到的，不是撞到的。」

▲女童表姊還原與老師對話。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲女童表姊還原與老師對話。（圖／記者許宥孺翻攝）

女童的媽媽進一步詢問，「妳泡奶水那麼久了，溫度妳會不知道嗎？小孩子7月中去到托嬰中心到現在，妳也不是泡一個而已，為什麼會是這個溫度？」老師則解釋：「當時我去摸，我是覺得沒有很燙，妹妹撥開奶瓶，然後奶瓶去撞到圍欄，瓶蓋打開，大量的奶水、幾乎半杯淋在臉上。」不過這個說法讓女童母親氣炸了，認為奶瓶撞到圍欄，為什麼熱燙的奶水還會淋在身上？老師解釋，當下奶瓶蓋被撞開，她趕緊把蓋子蓋起來，也把妹妹抱起來、擦衣服。女童媽媽則問：「奶水溫度很高嗎？一定很高才會燙成這樣啊！」老師這才回答：「70度。」

這答案讓女童母親再次炸裂，「妳們泡牛奶的溫度用70度？」電話另一頭則沉默不語，女童母親說：「這是燙傷了吧？」老師則坦承：「對，屬於燙傷，我衝下去用冰袋冰敷。」女童母親則不滿地說：「基本常識不是要沖脫泡蓋送嗎？」但老師卻表示：「我第一時間沒有想到要用水沖，而且沒想到會燙到脫皮。」女童母親不滿園方第一時間沒通報，老師還辯稱「我第一時間在處理妹妹，我也很緊張，主任是說，等爸爸媽媽來，再下去一起講」。

▲女童耳朵後方出現不明瘀青，連員警都匪夷所思。（圖／家屬提供）

▲女童耳朵後方出現不明瘀青，連員警都匪夷所思。（圖／家屬提供）

不過老師的辯解讓女童媽媽無法接受，認為老師的邏輯鬼打牆，當下處理態度不合應有的作為，園方和老師說法更是不一致，便結束這段通話。事後，女網友接受《東森新媒體ETtoday》訪問時指出，其實媽媽從8月30就發現女童身上常有莫名瘀青，但她認為小孩子剛學走路在所難免，但一次卻比一次嚴重，直到發生高溫奶水燙傷事件，才讓家屬不想再忍了，除了帶妹妹驗傷外，也蒐集證據到派出所提告。

女網友指出，8月30日發現妹妹的耳後有明顯瘀青，當時就有詢問老師狀況，但沒有獲得正面回應，昨日報案時，連警察都說，「這個地方不會這麼容易受傷，很不尋常」，而9月2日還有撞到小鋼琴；9月30日走路被絆倒撞到左臉，但是老師卻沒辦法確定是被玩具絆倒還是撞到嬰兒床腳，最後是10月6日被高溫奶水燙傷，托嬰中心在短短37天內就發生4次狀況。

▲▼女童身上陸續發現不明瘀青。（圖／家屬提供）

▲▼老師表示女童被絆倒，卻說不清楚發生原因。（圖／家屬提供）

▲▼女童身上陸續發現不明瘀青。（圖／家屬提供）

女網友說，昨天報案後回家，發現園長跟老師站在家門口，不停地向他們道歉，哀求他們「不要上新聞」，強調並不是故意的，他們也很自責。不過女童的媽媽還是很傷心，這幾天一直哭，睡也睡不好，因為妹妹這幾天變得很黏人，看起來也悶悶不樂，傷口也有點化膿，很擔心未來會留疤。

▲▼女童身上陸續發現不明瘀青。（圖／家屬提供）

▲事情發生後，女童母親難過到睡不著。（圖／家屬提供）

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