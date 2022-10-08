高雄登革熱還沒完！時隔3週「前鎮再爆個案」　群聚累積18例

▲防疫人員於高雄市前鎮區執行孳生源查核，檢視積水容器是否產生孑孓或蚊卵。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

高雄登革熱疫情未歇！疾病管制署今（8）日公布國內新增1例本土登革熱病例，是一名居住在高雄市前鎮區的10多歲青少年，疫調研判與先前前鎮群聚相關，也是間隔3週之後再確認新個案，當地恐還有病媒蚊孳生源殘留，目前整起群聚已經有18人確診。

疾病管制署今(8)日公布國內新增1例本土登革熱病例，疾管署副署長莊人祥表示，個案為居住高雄市前鎮區10多歲青少年(案18)，於今(2022)年10月2日出現發燒、頭痛及肌肉痠痛等症狀，10月2日至10月6日間因症狀未緩解持續就醫，經院所通報檢驗後確診感染登革熱，目前個案意識清楚住院治療中，3名同住家人均無疑似症狀。

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疾管署表示，個案近期無國內外旅遊史，主要活動地點以高雄市前鎮區住家及學校為主，依活動史初步研判可能於居住地或活動地感染，並與先前群聚感染相關。

針對前鎮區群聚感染事件，目前已累計18例確診病例，莊人祥表示，本次新增個案為今年第40週發病，與前一名群聚新增個案間隔約3週。

為防範疫情擴散，衛生單位已安排前往個案住家及活動地進行孳生源清除、病媒蚊密度調查及緊急化學防治等措施，並將持續針對個案活動地周邊擴大疫調、採檢，及加強民眾衛教宣導，同時提醒當地醫療院所提高警覺及加強疑似個案通報，也請周遭民眾勿掉以輕心，務必加強孳生源清除及防蚊措施，降低病毒傳播機會。

疾管署統計，國內今(2022)年截至目前累計20例登革熱本土病例，分別為高雄市18例及台中市2例，另有40例境外移入病例，感染國家分別自越南(22例)、印尼(6例)、菲律賓(4例)、緬甸(3例)、新加坡(2例)、泰國(1例)、柬埔寨(1例)及宏都拉斯(1例)移入。