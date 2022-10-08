3條通竊盜通緝犯偷車後再行竊　安南警識破查緝到案

▲台南市警三分局安順派出所查獲32歲蘇姓男子，涉嫌6起竊盜案及3案竊盜通緝，依法解送歸案及竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局安順派出所於9月28日接獲民眾報案，稱在安南區安中二街機車財物遭竊，員警立即趕至現場並調閱監視器鎖定犯嫌特徵，10月6日下午3時30分在中西區永福路當場查獲32歲蘇姓男子，進而發現蘇男涉嫌6起竊盜案及3案竊盜通緝，依法解送歸案及竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

經查，蘇男為避免警方查緝並影響偵辦方向，深夜行竊前先騎腳踏車沿途物色未拔鑰匙的機車，再駕駛該機車至附近社區搜尋有無財物放在機車置物箱內，下手行竊後再將該機車騎回原處，意圖嫁禍機車車主。

員警接獲報案後，立即展開調查，由於嫌犯的狡猾，增加查緝的難度。經彙整監視器後，將該男子特徵等資訊上傳警察局「情資區域整合平台」，分享偵查情資，結合各單位的力量，進而鎖定蘇男身分。10月6日沿線調閱監視器，發現蘇男常出沒在中西區永福路附近，安順所巡佐高孝沅、警員陳宏輝、王宏祥等人立即至周遭查訪，順利在附近的日租套房查緝到案。現場再次確認蘇男身分，查獲蘇男為3案竊盜通緝犯(彰化地檢、雲林地檢、橋頭地檢)，依法解送。進一步清查，截至10月8日，蘇男涉嫌竊盜案件6件，分別為安南區3件、北區1件、佳里區1件、麻豆區1件，持續擴大清查中。

市警三分局呼籲，勿因貪小便宜而順手牽羊，偷竊他人財產，以免觸犯刑法竊盜罪。