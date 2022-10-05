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通緝犯遇警心虛趁隙逃跑　追百米緝捕到案

▲34歲王姓男子為台南地檢於8月19日發布之槍砲通緝犯及9月22日發布之毒品通緝犯，依法解送歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲34歲王姓男子為台南地檢於8月19日發布之槍砲通緝犯及9月22日發布之毒品通緝犯，依法解送歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局安順派出所於4日上午11時10分執行巡邏勤務時，在安南區安和路銀行簽巡期間，接獲銀行保全反映櫃台有名男子形跡可疑，警欲向前盤查時，該男子見警便立即往外跑，警追近100公尺，於遊藝場外將人制伏，發現王姓男子為「槍砲及毒品通緝犯」身分，依法解送歸案。

▲34歲王姓男子為台南地檢於8月19日發布之槍砲通緝犯及9月22日發布之毒品通緝犯，依法解送歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

三分局安順所警員陳立愷、方韋文於當日執行巡邏勤務時，在安南區安和路銀行簽巡期間，接獲銀行保全反映，1名男子至櫃檯辦理業務，情緒不穩且形跡可疑，員警聽後便上前盤查。該男子一看到警察，直接轉頭，拔腿狂奔，員警見狀察覺有異，立即追上。該男子最後體力不支，員警在距離100公尺遠的遊藝場外，將男子制伏。

▲34歲王姓男子為台南地檢於8月19日發布之槍砲通緝犯及9月22日發布之毒品通緝犯，依法解送歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經員警盤查身分，該男子謊稱未帶證件且忘記身分證字號，僅能提供姓名及出生年月日，員警見狀更覺可疑，並以警用電腦查詢，發現系統所顯示的照片與男子不同，當場拆穿謊言。男子見躲不過警方查緝，才提供正確資料，再次查詢發現為34歲王姓男子為台南地檢於8月19日發布之槍砲通緝犯及9月22日發布之毒品通緝犯，依法解送歸案。

▲34歲王姓男子為台南地檢於8月19日發布之槍砲通緝犯及9月22日發布之毒品通緝犯，依法解送歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經查，王男為躲避警方查緝，平時詳背其哥哥年籍資料，未料遭員警實施盤查時，一時心虛又跑輸警察，最後發現通緝身分，直呼「敗給警察了」。市警三分局表示，警方全力維持治安，針對犯罪熱點區域加強巡邏，強化可疑人車盤查，防範宵小犯案，給市民一個治安安穩的環境。

▲34歲王姓男子為台南地檢於8月19日發布之槍砲通緝犯及9月22日發布之毒品通緝犯，依法解送歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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