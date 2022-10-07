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LIVE／今日確診數再飆高　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（10/7）日14:00召開記者會，由指揮官王必勝說明最新疫情。昨日國內新增4.6萬例本土個案，單日數字已經連11天比上週要高，但由於相關系統異常，指揮中心坦言病例仍可能有低估，預期今日個案數會再增加多一點，是否又回彈破5萬例，有待記者會公布。

昨日國內新增46,423例本土個案，另確診個案中新增57例死亡。本土數比前一天的54,874例高峰略降，但和上週四同日相較增加3.9%，單日本土病例已經連11天比上週要高。而發言人莊人祥進一步指出，由於相關系統異常，雖然已經修復，但確診病例仍可能有低估，預期今日個案數會再增加多一點。

公費清冠一號使用對象日前一度限縮，後來緊急放寬3項條件適用，實施近3週後於今日開會進行對象檢討。另外，因應10/13邊境鬆綁，教育部配合指揮中心防疫政策，也調整校園防疫措施，居家隔離者如果已接種3劑疫苗，採取0+7自主防疫，有2日內快篩陰性，可到校上班上課。不過也引發反彈，認為變相要求打3劑疫苗，以小學來說打滿3劑者也不多。

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▲▼指揮中心9/30記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

而莫德納次世代疫苗下週二放寬至18歲以上全面開打。根據統計，18歲至49歲且符合追加劑接種資格民眾近780萬人，而目前國內累積到貨4批莫德納次世代疫苗總共299.9萬劑，累計至今日接種28.2萬人，剩餘271萬劑。衛福部長薛瑞元昨日強調，開放接種的同時也會觀察打氣，若疫苗可能不足，會緊急進行採購。

國人期盼的邊境「0+7」鬆綁政策將在10月13日上路，儘管近期確診數略有升高，但行政院方面認為，仍在指揮中心推估的範圍內，相關評估疫情可控，「10月13日起，關於國境的開放0+7等政策，現階段維持不變。」
 

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