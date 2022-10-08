美眾議員9日再訪台！出席國慶大典　會見蔡英文談台美太空科技合作

▲蔡英文2018年於美國休士頓出席「台商產業論壇」，右為美眾議院議員江笙（Eddie Bernice Johnson）。（圖／ETtoday資料照）

實習記者李密／台北報導



繼美國眾議院議長裴洛西訪台後，掀起美國國會議員訪台潮。今（8）日外交部宣佈，美國聯邦眾議院「科學、太空暨科技」委員會主席江笙（Eddie Bernice Johnson）將於明（9）日來台訪問，訪問行程為期四天。江笙將出席國慶大典，並與總統蔡英文、數位發展部長唐鳳會面，持續協助推動台美在各領域的合作夥伴關係。

▲江笙曾於2019年拜會總統蔡英文。（圖／總統府提供）



外交部今（8）日表示，美國聯邦眾議院「科學、太空暨科技」委員會主席江笙（Eddie Bernice Johnson）將於10月9日至12日來台訪問，出席國慶大典活動，並會面蔡英文、唐鳳、參訪國家太空中心，就如何持續增進台美關係及科學、太空、科技等領域議題合作，交換意見。



外交部說明，江笙曾多次訪台，是台灣在美國國會的堅定友人，也是眾議院「國會台灣連線」成員。舉凡美國國會的重要友台舉動，如支持台灣參與「世界衛生組織」(WHO)、「國際刑警組織」(INTERPOL)、「國際民航組織」(ICAO)等國際組織等法案，或者去年提出的「台灣境外預先通關法案」，以及今年支持台灣參與「印太經濟架構」(IPEF)的聯名函等，都有江笙鼎力支持台灣的身影。



包含江笙在內，累計本年至今已有8個美國會議員訪團、共計29位聯邦參、眾議員來訪，外交部表示，這彰顯了美國國會對台灣長期以來的堅定支持與承諾。



外交部也說，相信江笙本次再度造訪台灣，將更進一步瞭解我國現況，並協助持續推動深化台美在各領域的合作夥伴關係。