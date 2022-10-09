不爽遭按喇叭超車　他撂人噴漆砸後照鏡！10男女被逮

記者張君豪／台北報導

7日凌晨1時46分許，汐止警方接獲民眾報案，有民眾車輛停放在汐止區東勢街201巷內某地下停車場遭人噴漆及毀損後照鏡，員警趕赴到場時，嫌犯已經逃逸，警方調查發現遭毀損之車輛為某住戶所有，車主提出毀損、恐嚇告訴。

▲焦姓主嫌不滿遭超車鳴喇叭，事後糾眾9人噴漆砸車遭警方送辦。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

汐止警方調閱周遭監視器資料，掌握到場破壞該輛汽車的總計有包含7男3女10名犯嫌涉案，並陸續傳喚到案說明，並在焦姓主嫌（21歲）車上查扣犯案用球棒2支、購買噴漆發票1張。

根據警方調查，焦嫌落網坦承，前一日晚間21時許駕車返家途中，在橫科路內側車道往北勢街行駛時，遭對方自外側車道超車、被按喇叭，因此感到不滿，後來又在所租社區地下停車場恰巧發現對方車輛，一時氣憤才與室友郝男通知其餘友人進入停車場破壞車輛。

警方事後陸續傳喚涉案人包含焦男、郝男（21歲）、賴男（19歲）、陳男（19歲）、劉男（20歲）、闕女（19歲）、楊女（19歲）以及3名未成年少年，上述嫌犯分別搭乘2部自小客車到停車場，下車後對被害人車輛噴漆、持球棒破壞車輛後逃逸。

警方訊後將焦嫌、郝嫌等人依毀損、恐嚇罪函請士林地檢署偵辦；另3名少年則另依少年事件處理法函請士林地院少年法庭審理。汐止警方呼籲，如發生行車糾紛，應心平氣和理性溝通，或者撥打110報案請求警方求助，避免發生口角甚至使用暴力而遭司法追訴。

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