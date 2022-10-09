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社會 社會焦點 保障人權

裡面有5萬元！婦搭公車遺失皮夾急哭　警載她一路追

記者張君豪／台北報導

北市一位婦人日前外出搭公車，不慎將內有現金新台幣5萬餘元的皮夾放置於公車座位上，該婦人下車後才發現，她著急落淚不斷哭泣，並在路邊攔阻恰巧經過的大安分局警車尋求幫助，熱心警員立刻讓婦人上車，透過電話聯繫公車業者，利用公車班次APP一路追趕該輛公車，最後於台北火車站前順利攔下公車，助婦人找到皮夾。

▲大安分局敦南所警員彭裕勛、劉定融成功助婦人找回丟失在公車上的5萬元現金。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安分局敦南所警員成功助婦人找回丟失在公車上的5萬元現金。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示，轄區敦化南路派出所警員彭裕勛、劉定融日前擔服巡邏勤務時，於上午10時許行經大安區仁愛敦化圓環停等紅燈時，見一名陳姓婦人（43歲）神色慌張衝上前來，狂拍警車玻璃求助。

▲大安分局敦南所警員彭裕勛、劉定融成功助婦人找回丟失在公車上的5萬元現金。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安分局敦南所警員彭裕勛、劉定融成功助婦人找回丟失在公車上的5萬元現金。（圖／記者張君豪翻攝）

她著急向警員表示，其裝有新台幣5萬餘元現金的皮夾，下車時遺忘在公車上，希望警方緊急協助尋找，彭等2員義不容辭，隨請該婦人上車，該名婦人於警車內不停啜泣，表示該筆現金非常重要外，沿路哭訴希望員警能幫忙找回。

警員不斷安撫該陳姓婦人外，立刻透過手機聯繫公車業者、確認公車路線，並使用公車APP查找該輛公車前進的路線，最後終於在台北車站前攔阻該公車並找回陳婦遺失的皮夾。陳婦感謝警方辛勞協助找尋，才能讓皮夾內5萬元現金失而復得。警方則趁此案例呼籲，民眾外出務必隨時留意自身財物，才能避免貴重物品遺失或遭有心人士竊取。

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