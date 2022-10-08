陸「十一」機票價格狂降　創下5年來「同期最低」　

▲大陸「十一」長假期間，機票價格狂降。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸線上旅遊平台「去哪兒」的數據顯示，今年「十一」長假期間，大陸機票平均支付價格為650元人民幣（約2900元新台幣），創下5年來同期最低。

根據「去哪兒」數據，今年「十一」黃金周機票平均支付價格約650元，比起2021年「十一」降低12%，比起2019年低兩成，其中10月3日至4日是假期價格窪地，低至500元。同時，酒店平均支付價格也比2021年均有降低。

今年「十一」期間，「反向旅遊」是關鍵詞，不少年輕人從大城市湧向小城市，以低價享受高星酒店服務。同時，「冷門」旅遊城市酒店預訂間夜量比2021年同期增長超三成，其中高星酒店預訂間夜量增幅明顯，比2021年同期增長四成。甘肅臨夏、寧夏石嘴山、青海海北、內蒙古巴彥淖爾、四川遂寧等地四星、五星酒店預訂量比2021年增長均超10倍。

「本地遊」也是假期關鍵詞，本地遊客將假期拆成若干個「當日遊」。「去哪兒」平台上一日遊的旅行產品，有21%用戶連續預訂。

另外，「不出城玩法」也獲百萬關注，騎行、徒步、划船、滑雪、騎馬等運動遊玩攻略，搜索量也比去年增長200%。