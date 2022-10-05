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出國優惠又來！虎航推「日韓泰機票1010元起」　搶票時間曝光

▲ 台灣虎航將濕租客機供帛琉太平洋航空飛台灣與帛琉間。（圖／台虎提供）

▲台灣虎航。（圖／台虎提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

邊境將於10/13解封，同時解除限團令，各大旅行社持續推出旅遊團優惠。對此，台灣虎航推出國慶方案，6日開始搶票，指定航線到日本、泰國及韓國，單程票價為1010元起，讓許多網友躍躍欲試，準備到官網搶票。

虎航5日晚間發文表示，台灣13日解封，等了3年終於等到免隔離，因此推出指定航線單程1010元的方案，用漂亮的價格陪消費者抗通膨。此外，搶票時間為6日早上10點到7日晚上11時59分，搭乘時間為10月6日至12月20日。

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虎航指出，指定航線為桃園出發到日本東京(羽田)、福岡、沖繩／泰國曼谷／韓國仁川、釜山、濟州；或從高雄出發到日本東京(成田)、福岡、大阪、名古屋、沖繩，「這段時間曼谷不會太熱、仁川不會太冷，是最好玩的時候，推薦還沒去過這兩個地方的虎迷，衝一波」。

網友看完紛紛留言，「9999+預備備」、「系統拜託給力」、「不知道這次會不會又9999+」、「能不能先升級一下線路跟伺服器啊」、「搞不好大家上班時間都在搶機票」。

也有人說，「買了以後會不會又砍航班，退費又要等幾個月」、「坐等單程799元飛日本的機票」、「我有買名古屋，被砍班，退費要等二到六個月」、「買了11月的888，但11月好多航班都被鎖住寫售完，暫時不敢再搶其他日期的了，也不知道能不能順利飛出去」。

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關鍵字：

虎航機票日韓

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