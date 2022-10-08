　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

請假參選時間曝！　侯友宜：先做好市政「依規定」全力衝刺

▲▼ 侯友宜出席汐萬金聯合競總成立大會 。（圖／侯友宜競辦提供）

▲侯友宜出席汐萬金聯合競總成立大會。（圖／侯友宜競辦提供）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍喊話新北市長侯友宜，應公布何時請假競選，以維持行政中立。對此，侯友宜今（8）日回應，現階段還是努力把市政工作做好，最後會按照所有規定正式請假，全力衝刺。據了解，侯友宜目前請假日將訂在11月10日以前。

根據選罷法規定，「公務人員登記為公職候選人者，自候選人名單公告之日起至投票日止，應依規定請事假或休假。」而候選人名單公告日為11月10日，目前據了解，侯友宜將在11月10日請假參選。

侯友宜今日出席汐止、金山、萬里聯合競總成立大會，媒體問到林佳龍呼籲他快請假，以維行政中立。侯友宜說，現在還是以市政為優先，除了下班假日以外，他都是把市政工作努力做好，下班跟假日時間有空，就會幫忙給候選人加油打氣。

對於綠營呼籲侯友宜應立即請假競選，侯辦發言人吳亮賢表示，林佳龍4年前，一樣是參選台中市長連任，當年11月24日投票日，林佳龍11月8日才請假，現在距離選前還有50天，綠營卻要求侯市長即刻請假，不但被4年前的林佳龍市長打臉，也請綠營人士有空看看，以往民進黨爭取連任的直轄市長鄭文燦，賴清德，都是何時開始請假的。

吳亮賢指出，2018年競選連任的林佳龍曾表示，將在法定公告的11月8日以後請假，正式投入選舉活動。但林佳龍嘴上雖然這樣說，卻早在選前好幾個月，便傳訊息要求區長放下「不重要的一般業務」，增加時間全力組織動員行程，公然以市長的權威，強迫公務員成為自己的競選工具，成為地方選舉史上最醜陋的案例之一。

►吳宗憲用這台唱卡啦OK！「WU所不在藍芽喇叭」6960元　輕巧方便隨時聽歌＋歡唱

ET快訊
17歲少年車上吃漢堡　美警朝他瘋狂開槍！誇張影片曝
機車硬闖平交道卡鐵軌！　新自強號「撞出大洞」
快訊／台61線撞車意外！「40噸水泥橋墩」飛砸對向車道
馬斯克主張「台灣特別行政區」　立委怒：無限期抵制特斯拉
馬斯克主張「台灣特別行政區」　立委怒：無限期抵制特斯拉
野生金鐘視后現蹤「好市多自助加油」！　男友視角甜炸
快訊／雨彈狂轟！　5縣市「豪大雨特報」
20年華廈頂樓「長輩3點狂勸退」　過來人一看點頭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬斯克提「台灣納中國特區」　侯友宜：捍衛中華民國不會動搖

不滿馬斯克「台灣特別行政區」論　綠委嗆「無限期抵制特斯拉」

請假參選時間曝！　侯友宜：先做好市政「依規定」全力衝刺

「成王敗蔻」T-shirt開賣！　王鴻薇出競選小物限量150件

蔣萬安批「抗中保台」如唸咒語　陳時中回擊：這是台灣人的心聲

黃珊珊嗆負面選舉起頭人　陳時中：蒐集一下就知道誰講比較多

林勝東還原「揍人道歉說」時間序　陳時中：有候選人喜歡做時間錯置

陳時中「親筆手寫貼圖」上線！　「16金句」歡慶YT頻道訂閱破萬

「巧芯號」鬼切2車道遭罰1800　徐巧芯致歉：提醒同事要溫良恭儉讓

馬斯克建議「台灣變中國特別行政區」　蔣萬安：中華民國是主權獨立國家

要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！

謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

廂型車停路邊遭撞損百萬　成衣商怨：只願賠我3成

亂入富邦悍將主場！　啦啦隊男孩搶戲超動感

她搞笑模仿叛逆青春期　剛要做家事媽喊秒擺爛

王彩樺.高捷都想收小樂「當女婿」　祝福黃姵嘉戀愛大歪樓..現場狂禱告XD

温昇豪、李杏爆緋聞首同台　自認倒楣：下次待久一點XD

馬斯克提「台灣納中國特區」　侯友宜：捍衛中華民國不會動搖

不滿馬斯克「台灣特別行政區」論　綠委嗆「無限期抵制特斯拉」

請假參選時間曝！　侯友宜：先做好市政「依規定」全力衝刺

「成王敗蔻」T-shirt開賣！　王鴻薇出競選小物限量150件

蔣萬安批「抗中保台」如唸咒語　陳時中回擊：這是台灣人的心聲

黃珊珊嗆負面選舉起頭人　陳時中：蒐集一下就知道誰講比較多

林勝東還原「揍人道歉說」時間序　陳時中：有候選人喜歡做時間錯置

陳時中「親筆手寫貼圖」上線！　「16金句」歡慶YT頻道訂閱破萬

「巧芯號」鬼切2車道遭罰1800　徐巧芯致歉：提醒同事要溫良恭儉讓

馬斯克建議「台灣變中國特別行政區」　蔣萬安：中華民國是主權獨立國家

國泰世華網銀、ATM還沒修好　金管會：請趕快！

富藍戈體力條太短不再先發　剩餘賽事回到牛棚

小吉寶寶嘴咬牽繩「想帶37KG熊哥散步」　左右甩頭逗笑牠：救命呀

鴻海再與美電動車廠簽備忘錄！INDI One原型車配備雙螢幕可打遊戲

4個常見頭皮問題！皮膚科醫師親解正確養護　補充紅肉、海鮮也有用

過馬路遭轎車猛撞「引擎蓋凹」　拐杖撞彎...男肺臟破裂慘死

日月潭開車兩分鐘！包棟爽玩歐系莊園民宿、私人大庭院舉辦烤肉趴

李子強確診由江國豪遞補一軍　申皓瑋、張進德傷勢無礙

房客陳屍浴室！「房東裝沒事再漲5500元」　衰妹崩潰：怎麼住下去

車上吃漢堡差點沒命！美國少年被誤認嫌犯　警朝他瘋狂開槍影片曝

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

政治熱門新聞

陳時中稱「有痛跟我講」　館長：我講了像被性侵

史書華曬特助薪水回嗆：魯蛇們繼續自嗨吧

蔡英文私下講話會用讀稿機？高嘉瑜脫口說出答案

徐巧芯宣傳車「連切2車道」　違規影片曝光

曹興誠嗆馬英九：要欺負台灣人到何時

噁！無良廠商生產國軍麵包「邊吃邊包」　還產未來麵包

蔡英文驚喜現身！「橘色惡魔」開心尖叫大喊「總統好」

周玉蔻復出　柯文哲超嗨：歡迎～歡迎～我們歡迎妳

馬英九轟陳時中：防疫不能看

不滿馬斯克「台灣特別行政區」論　綠委嗆「無限期抵制特斯拉」

最新民調：柯志恩落後近40個百分點　部分藍營支持者轉投陳其邁

「巧芯號」鬼切2車道遭開罰1800　徐巧芯致歉

「成王敗蔻」T-shirt開賣！　王鴻薇出競選小物限量150件

民進黨「超前部署」追殺高虹安？　王鴻薇10字曝原因

更多熱門

相關新聞

馬斯克提「台灣納中國特區」　侯友宜：捍衛中華民國不會動搖

馬斯克提「台灣納中國特區」　侯友宜：捍衛中華民國不會動搖

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克接受英國金融時報專訪時表示，他建議把台灣變成中國的「特別行政區」，才可避免台海兩岸衝突。對此，新北市長侯友宜表示，捍衛中華民國、守護台澎金馬這塊土地，是所有人的決心與意志。

「成王敗蔻」T-shirt開賣！　王鴻薇出競選小物限量150件

「成王敗蔻」T-shirt開賣！　王鴻薇出競選小物限量150件

蔣萬安批「抗中保台」如唸咒語　陳時中回擊：這是台灣人的心聲

蔣萬安批「抗中保台」如唸咒語　陳時中回擊：這是台灣人的心聲

黃珊珊嗆負面選舉起頭人　陳時中：蒐集一下就知道誰講比較多

黃珊珊嗆負面選舉起頭人　陳時中：蒐集一下就知道誰講比較多

林勝東還原「揍人道歉說」　陳時中：有候選人喜歡做時間錯置

林勝東還原「揍人道歉說」　陳時中：有候選人喜歡做時間錯置

關鍵字：

2022九合一大選2022新北市長侯友宜林佳龍

讀者迴響

熱門新聞

愛愛叫越大聲＝越舒服？許藍方羞揭「看這2點最準」

快刪！35款詐財APP入侵　至少200萬人受害　

寶寶大哭！OL默默換車廂　媽竟追上來逼問

Gogoro「吃到飽宣布退場」！全場驚：油車要流行了

快訊／幣安BNB Chain 跨鏈橋被駭！　32億飛了

只有一點點！18歲「豪乳正妹」闖紅燈下場慘　求饒畫面曝

明日花綺羅脫了　為黃明志穿蕾絲內褲

48歲男腦梗塞亡！醫一問驚：炒菜放「這」很傷血管

當保全遭家人嫌「沒出息」！內行揭薪資：贏一堆人

快訊／《原子少年》小孩親提6點聲明

陳時中稱「有痛跟我講」　館長：我講了像被性侵

男車子拋錨求救　舅舅竟把他女友載去摩鐵

王瞳搬離心碎蘆洲租屋處　「限定繼承」艾成500萬債務

馬斯克：把台灣設為「特別行政區」　防止衝突

台灣男人好用嗎？佳娜「冒冷汗」老實回答

更多

最夯影音

更多
要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！

要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！
謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面