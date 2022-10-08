請假參選時間曝！　侯友宜：先做好市政「依規定」全力衝刺

▲侯友宜出席汐萬金聯合競總成立大會。（圖／侯友宜競辦提供）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍喊話新北市長侯友宜，應公布何時請假競選，以維持行政中立。對此，侯友宜今（8）日回應，現階段還是努力把市政工作做好，最後會按照所有規定正式請假，全力衝刺。據了解，侯友宜目前請假日將訂在11月10日以前。

根據選罷法規定，「公務人員登記為公職候選人者，自候選人名單公告之日起至投票日止，應依規定請事假或休假。」而候選人名單公告日為11月10日，目前據了解，侯友宜將在11月10日請假參選。

侯友宜今日出席汐止、金山、萬里聯合競總成立大會，媒體問到林佳龍呼籲他快請假，以維行政中立。侯友宜說，現在還是以市政為優先，除了下班假日以外，他都是把市政工作努力做好，下班跟假日時間有空，就會幫忙給候選人加油打氣。

對於綠營呼籲侯友宜應立即請假競選，侯辦發言人吳亮賢表示，林佳龍4年前，一樣是參選台中市長連任，當年11月24日投票日，林佳龍11月8日才請假，現在距離選前還有50天，綠營卻要求侯市長即刻請假，不但被4年前的林佳龍市長打臉，也請綠營人士有空看看，以往民進黨爭取連任的直轄市長鄭文燦，賴清德，都是何時開始請假的。

吳亮賢指出，2018年競選連任的林佳龍曾表示，將在法定公告的11月8日以後請假，正式投入選舉活動。但林佳龍嘴上雖然這樣說，卻早在選前好幾個月，便傳訊息要求區長放下「不重要的一般業務」，增加時間全力組織動員行程，公然以市長的權威，強迫公務員成為自己的競選工具，成為地方選舉史上最醜陋的案例之一。