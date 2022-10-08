高雄海港第一排「設計中島」10展全開！連假延長時間還有燈光投影

▲高雄「設計中島」10展覽全開！22座貨櫃擺陣在夜間還有「設計擎天 光之展演」。（圖／高雄市政府文化局）

記者林育綾／綜合報導

「2022台灣設計展」在高雄，今（7）日起「設計中島」10展全開，匯聚超過500位設計師參與；其中22座壯闊擺陣成圓的貨櫃屋更搭配夜間「設計擎天 光之展演」，還能盡收海景第一排的港灣風景。展覽每日從11點到晚間8點，連假期間更延長開放至晚上10點！

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▲「設計中島」22座貨櫃展區，在夜間還有「設計擎天 光之展演」。（圖／高雄市政府文化局）

經濟部長王美花表示，此次高雄樹立了難以超越的典範，不僅有國際合作，更將設計能量範圍遍及全市38區；而她為最棒的例子，是戶政事務所的證婚背板全面改造，現在年輕人不流行結婚請客，但會選喜歡的設計背板拍攝人生重要時刻的照片。而「設計中島」也是一個很好的場域，結合高雄城市特色的海港，更有夕陽美景，台灣還有很好的設計團隊，展現強大的設計力。

▲▼「2022台灣設計展」在高雄蓬萊商港區以「設計中島」姿態亮相，是史上最大萬坪展區，還能盡收海景第一排的港灣風景。（圖／記者林育綾攝）

高雄市長陳其邁提到，今年台灣設計展主展場「設計中島」座落於高雄港蓬萊商港區，過去是創造外銷奇蹟的「經濟中島」，這次透過台灣設計展的舉辦，翻轉為設計出口的「設計中島」。他認為身為高雄人十分幸運，無敵海景百年不變，可以隨時眺望海港、3小時就抵達玉山啞口，多元文化彼此包容共享，都是創作力源源不斷的來源。

▲▼22座貨櫃，承載22組台灣各領域代表策展團隊的創意。（圖／記者林育綾攝）



「台灣設計展」是第3次在高雄舉辦，前2次分別是2005年於高雄衛武營、2012年於駁二藝術特區，今年則打造史上最大的萬坪展區，集結超過500位設計師參與，將台灣豐沛的設計力匯聚高雄，展場遍及高雄市38區，包含「設計中島」10大展覽、「城市展區」7處歷史場域、「設計響應」超過100場熱點活動，還串聯超過500家業者。





▲▼22座貨櫃展區，每一座都別有洞天。（圖／記者林育綾攝）

2022台灣設計展由高雄市副市長史哲、台灣設計研究院院長張基義擔任總策展人，打造設計中島10大必看展覽，包含「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」，以22座貨櫃承載22組台灣各領域代表策展團隊的創意。

▲▼「2022台灣設計展」在高雄打造史上最大萬坪展區，集結超過500位設計師參與，帶來10大主題必看設計展。（圖／記者林育綾攝）

而「青春限動」、「不朽青春」則收藏超過百種經典青春案例，展現年輕無畏的態度 。「LOG ING‒登入元宇宙」結合數位體驗，讓觀眾乘著科技的翅膀飛上元宇宙。「DigiWave」融合藝術與科技，帶來一場前所未見的沉浸式解謎慶典，感受近年高雄發展科技的能量。「登入大港」則讓港史館搖身一變為城市資訊中心，匯聚城市今昔故事，探索高雄未來夢想。

▲「DigiWave」融合藝術與科技，帶來一場前所未見的沉浸式解謎慶典。（圖／記者林育綾攝）



此外，由經濟部策畫的4個展區也將於10月7日起開展，包含「創造之城‒高雄」將展區打造一座城市工廠，爬梳港都工業和製造歷史，讓大家看見高雄製造業的強大硬實力。「未來轉變中」展區則可以體驗港都如何以循環永續為議題，開啟城市轉型。「高雄產生」展現高雄地方產業的設計轉變。另外「未來巡航」以渡輪搭載智慧科技，邀請民眾開啟一場穿越虛實的港都之旅。

▲「創造之城‒高雄」將展區打造一座城市工廠，讓大家看見高雄製造業的強大硬實力。（圖／記者林育綾攝）



高雄市文化局長王文翠也介紹，高雄累積百年的人文歷史，「城市展區」以設計導入古蹟建物，重新梳理並回望城市記憶，特別重新開啟7座歷史場域，包含貿易商大樓、原愛國婦人會館、紅磚街屋、北號誌樓、雄鎮北門、西子灣隧道、中都唐榮磚窯廠&紅磚事務所，讓大家感受城市的歲月軌跡。而「設計響應」也將設計展場域延伸至高雄市市立美術館、駁二藝術特區、高雄市市立圖書館總館、高雄流行音樂中心等地，串聯起周邊豐富活動。

▲▼高雄重新開啟百年歷史空間「愛國婦人會館」，渡邊直美將跨海參展。（圖／高雄市政府文化局）

因應高雄的炎熱天氣，「2022台灣設計展」將每日開放時間定為11:00～20:00，更特別在週五～週日、國定假日延長至22:00閉館，除了觀賞10大設計展覽，登上「設計中島」還能盡收海景第一排的港灣風景、夕陽、逛逛假日中島市集，夜間在22座貨櫃展區更有「設計擎天 光之展演」演出，邀請民眾在國慶連假相約，感受高雄港都特有的設計魅力！

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