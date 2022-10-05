高雄「設計中島」登島攻略！十大必逛設計展10／7全面開放

▲「2022台灣設計展」在高雄蓬萊商港區以「設計中島」姿態亮相，是史上最大萬坪展區。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／高雄報導

史上最大萬坪展區，「2022台灣設計展」在高雄蓬萊商港區以「設計中島」姿態亮相，集結全台百位設計師參與，帶來10大主題必看設計展。其中部分展覽已在上月底搶先登場，短短3天吸引超過30萬人次登島，而10月7日起正式全面開放！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲選擇「貨櫃」這樣的載體來呈現，並位於碼頭的場域，充滿濃厚的高雄元素。（圖／高雄市政府文化局）

今年台灣設計展在高雄，除了創下史上最多設計師參與紀錄，場域也突破升級。不只是講高雄的故事，特別選擇「貨櫃」這樣的載體來呈現，並位於碼頭的場域，充滿濃厚的高雄元素，等於是從高雄的角度來說台灣的故事。

其中22座4呎高的巨型貨櫃，以同心圓擺陣，邀請22組具代表性的團隊或設計師策展。每個貨櫃其實不到9坪，策展挑戰不小，不過一個個都別有洞天，民眾可以隨意走進一個又一個貨櫃欣賞展覽，再到中央的酒吧享用飲料和餐點。

▲▼設計展除了延長開展時間，還有「夜間觀展」時段搭配夜空投射光影。（圖／高雄市政府文化局）

為了入境隨俗高雄的生活節奏，不但延長開展時間，還有「夜間觀展」時段搭配夜空投射光影，週一到四上午11點至下午8點；週五到日及國定假日則延長至晚間10點。

公共運輸部分也十分便捷，無論搭乘高鐵、客運、火車，都能輕鬆轉乘捷運和輕軌，登陸主展場「設計中島」。這次高雄以輕軌串起南高雄的設計與藝文場域，在駁二大義站下車，出站後步行約1分鐘，通過大港橋後即可抵達。

除此之外，為了體貼長者及行動不便的民眾，能夠在大範圍的展區內移動，高雄市政府結合智慧運具，也首度結合高雄特色智慧電動巴士、自駕車，在設計中島提供「免費接駁服務」，讓民眾暢行無阻。

▲▼貨櫃在夜間和白天感受大不同。（圖／記者林育綾攝）

主展區「設計中島」除了滿滿的展演活動，更有多場聲光展演、現場演唱、戶外市集、設計食堂、中島酒吧⋯等，吃、喝、玩、樂多場活動同步展開，在這座「中島」上一應俱全。

▲▼22座貨櫃，邀請22組夢幻設計團隊策展。（圖／記者林育綾攝）



「設計中島」共有10大主題展覽，除了滿滿的展演活動，更有多場聲光展演、現場演唱、戶外市集、設計食堂、中島酒吧⋯等。其中落腳港史館、棧4-2庫、棧4-3庫、棧5庫、棧6庫、8號碼頭的6大展覽，已於9月30日搶先開展；而分布於棧7庫、6號碼頭的展覽，10月7日～10月23日壓軸登場。

▲▼每個貨櫃都別有洞天，看見台灣的設計力。（圖／記者林育綾攝）

▲▼每個貨櫃都別有洞天，看見台灣的設計力。（圖／記者林育綾攝）

全新看點像是棧7庫的「MAKE PRO 創造之城」，策展團隊「選選研」、空間設計「極製設計所」，將展區打造成一座「大型城市工廠」，裡頭進駐高雄引以為傲的在地品牌，20家深耕高雄的企業，讓大家看見高雄製造業內斂而強大的硬實力，若想感受高雄如何從「製造」邁向「創造」，絕不能錯過！同樣在棧7庫的展覽還有「未來轉變中」、「高雄產生」、「未來巡航」。

▲▼「MAKE PRO 創造之城」將展區打造成一座「大型城市工廠」。（圖／記者林育綾攝）

另一方面，高雄市38個行政區也將全城啟動「設計響應」，整個10月有近20場設計展覽、活動，席捲高雄各個角落，像是高雄市立美術館有三檔大展，其中「美好生活設計者 minä perhonen/皆川明 つづく」更首度移展海外；而金馬賓館當代美術館推出「小花計畫2022 - Re：小花盛開的回音」，由策展人方序中、執行總監陳勇志、音樂總監五月天瑪莎、負責現地藝術概念的金馬賓館當代美術館執行長邵雅曼等人聯手策畫，勾起人們內心最難忘的鄉愁。

▲▼響應「2022台灣設計展」在高雄，金馬賓館當代美術館推出「小花計畫2022 - Re：小花盛開的回音」。（圖／記者林育綾攝）