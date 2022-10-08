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飛機上也能吃到！超商最新「香腸炒飯、少一杯蛤蜊飯糰」來了

▲▼全家金飯糰推全新香腸炒飯飯糰、少一杯蛤蜊飯糰。（圖／業者提供）

▲超商最新圓形飯糰開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

飛機上也能吃到！近日有超商特意找來冠軍小廚神朱如茵Liya監工，強勢推出2款全新「圓型飯糰」，首推「香腸炒飯」口味，選用醬香香炊飯搭配香腸丁、培根、炒蛋等料，大口咬下超滿足，加碼還有「少一杯蛤蜊飯糰」選擇，即日起於全門市開賣，且還可以透過預約加點方式在指定航空機上吃到這罪惡美味。

▲▼全家金飯糰推全新香腸炒飯飯糰、少一杯蛤蜊飯糰。（圖／業者提供）

▲大人小孩必吃香腸炒飯飯糰。

全家金飯糰推出全新「圓形飯糰」系列，並找來冠軍小廚神朱如茵Liya監製口味，其中，必吃「香腸炒飯飯糰」選用醬香炊飯拌炒洋蔥、香腸丁、炒蛋、培根及蔥花，再加入些許白胡椒提味，是款大人小孩都會愛的口味，而「少一杯蛤蜊飯糰」則是以蛤蜊醬香飯搭配炒蛤蜊，並加入米酒、醬油，每一口都能吃到鹹香滋味，且無需微波就能吃，即日起於全門市開賣，也可透過預約加點方式於台灣虎航機上吃到金飯糰新系列商品，飯糰控肯定不能放過。

▲▼7-11秋冬限定「新極上御飯糰」新品。（圖／7-11提供）

▲▼7-11推2款限量御飯糰新品。

▲▼7-11秋冬限定「新極上御飯糰」新品。（圖／7-11提供）

另，7-11「新極上御飯糰」近日也推出2款全新口味，特意找來台北晶華酒店合作，首推「黑松露白醬鮭魚」，嚴選義大利進口黑松露醬及松露油，大西洋鮭左白醬，吃起來油脂豐富、香氣十足，另一款為「霜降和牛」，選用油花均勻、肥瘦適中的澳洲和牛，加入日本壽喜燒醬，搭配炒和牛洋蔥，內外雙餡打造雙重口感，以上2款新品各限量2萬份，把握機會吃。

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