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國慶連假「大眾運輸優惠」一覽！客運車票85折、玩花東租車省2百

▲▼國光客運1831A台北南投線9/29起試辦增停省諮議會站，霧峰民眾上台北不用再轉車。（圖／國光客運）

▲連假期間搭乘客運可享票價優惠。（圖／國光客運）

記者李宜秦／台北報導

國慶連假今起登場，交通部公路總局於連假期間推出多項公共運輸優惠措施，包括86條國道客運路線享平日價或85折優惠、持電子票證搭台灣好行半價、北花線四人同行一人免費。

公路總局表示，國慶連假期間（10月7日0時起至10月10日24時）推出多項客運優惠，包括86條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價；搭乘高鐵、臺鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠；使用電子票證搭乘50條台灣好行路線享半價優惠。

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▲配合花蓮轉運站7月1日起正式啟用，台灣好行310太魯閣線及304洄瀾東海岸線，起站已調整至花蓮轉運站。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲國慶連假持電子票證搭台灣好行享半價優惠。（圖／花蓮縣政府提供）

另外於10月8日0時起至10月10日24時止，針對東部地區推出兩項區域性優惠措施，第一項為「在地有腳租賃優惠」措施，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠（租汽車者折抵200元、機車者折抵100元）。

第二項為持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠，以上兩優惠須擇一使用。

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國慶國道客運大眾運輸

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