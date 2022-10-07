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千詠媽媽喪子痛　喚醒各界加強推動國高中交通安全觀念

▲「千詠媽媽」詹筑甯，7日下午在安平國中舉行捐贈救護車，同時舉辦「加強推動國、高中年齡層學子之交通安全觀念」活動以喚醒各界對此議題重視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「千詠媽媽」詹筑甯，7日下午在安平國中舉行捐贈救護車，同時舉辦「加強推動國、高中年齡層學子之交通安全觀念」活動以喚醒各界對此議題重視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「千詠媽媽」詹筑甯的兒子千詠，於2年多前不幸因車禍逝世，家人強忍悲痛，將車禍賠償金，全數捐出購買救護車，做為救護之用，7日下午在安平國中舉行捐贈儀式，同時舉辦「加強推動國、高中年齡層學子之交通安全觀念」活動以喚醒各界對此議題之重視。

千詠媽媽說道「千詠」是個五育均全、心地善良又樂於助人的陽光青少年。我們把孩子教得多優秀，路上碰到一位超速的人還是帶走了孩子的生命，「撕心裂肺」的痛才真正感受到原來如此痛苦難以承受。如果一個人連危險在哪裡都不知道，那又如何確保自己或他人用路時能安全。

▲「千詠媽媽」詹筑甯，7日下午在安平國中舉行捐贈救護車，同時舉辦「加強推動國、高中年齡層學子之交通安全觀念」活動以喚醒各界對此議題重視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

千詠媽媽認為「道路交通安全觀念應向國、高中學齡層已獨自騎車用路的學生來加強扎根教育」，使用路防禦觀念能漸漸內化於青少年日常生活中，進而考駕照時再健全其觀念，如此一來，年輕人事故率便有機會降低，甚至間接教化長輩，使未來馬路三寶能夠減少。

例如目前台南市政府交通局有「道安宣導團」可免費到學校做交通安全教育。學校只要上「台南市道安宣導團」網站做申請或掃描QR CODE填寫申請表，道安宣導團便會與學校聯繫安排時間到校為學生們做道安教育。由專業的人進入學校來做道安教育，毋需增加學校老師們額外的負擔；另於各「監理站道安宣導室」也有道安相關海報可供各單位免費索取；或上交通部「168交通安全路口網」有更完善的道安相關資料可供各界查詢下載使用。

▲「千詠媽媽」詹筑甯，7日下午在安平國中舉行捐贈救護車，同時舉辦「加強推動國、高中年齡層學子之交通安全觀念」活動以喚醒各界對此議題重視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

千詠媽媽盼望各界能加強重視「國、高中學齡層學子的交通安全教育」，畢竟「交通事故」是帶走青少年生命最高的主因。此次大會由千詠媽媽發起，由台南市消防局、交通局、衛生局、安平國中、台南監理站、全國家長協會、台南市家長會聯合會、台南市安南區校長暨家長會長聯誼會、台南市南台老闆娘協會、嵩詠實業有限公司、集宇企業股份有限公司、芥子有限公司共同協辦，該議題獲得許多家長會團體支持，期待各國中、高中、高職及五專等學校加強正視學子們之交通安全教育，在顧及「升學」之時更能將「平安」的根基打好，讓家長們在外打拼之餘也能更安心。

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千詠媽媽喪子國高中交通安全

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