阿北玩抖音認識美女　想幫她教訓「渣男老公」...5千元差點飛了

▲陳姓男子同情女網友卻被騙滙款投資博弈網站。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名70歲陳姓男子結識女網友，女方稱渣男老公劈腿想報復他，希望陳男可以加入該平台儲值鑽漏洞、教訓她老公，陳男19日前往銀行匯款，經行員發覺有異通報，向其解說此為假交友真詐財詐騙伎倆，即使賺到錢也拿不回來，成功攔阻詐騙。

▲▼員警查證雙方LINE對話紀錄及博弈網站，確認就是詐騙網站。（圖／八德警分局提供）

八德分局四維派出所巡佐古治廣、警員許仁傑於昨日13時許，接獲報案稱八德區介壽路一段中國信託銀行疑似有遭詐騙案件。經員警到場了解，一名陳姓男子在抖音觀看一名女子影片，與女子加LINE後，該女子向陳男訴苦因渣男老公劈腿想要報復他，並表示老公有經營博彩平台，希望陳男可以加入該平台儲值鑽漏洞教訓，並提供網址給陳男連結。

該博弈平台客服與陳男聯絡，並提供帳號，要陳男先匯款新臺幣5000元開通帳號，幸好經行員發覺有異通報警方，警方查證雙方LINE對話紀錄及博弈網站，確認就是詐騙網站，先騙取民眾開通帳號，再以所虛擬APP營造贏錢假象，但賺到錢卻拿不回來，再讓被害人投注更多金額，此為常見之「假交友真詐財」的詐騙手法，陳男才驚覺被騙了。