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訂機+酒「確診全額退費」被收2千　她超不爽！風向卻一面倒

▲桃園機場、出入境、航廈、機場、旅行、航空、機票、出國、旅遊。（圖／記者陳凱力攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳凱力攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友原計畫8月到金門旅遊，並透過訂房網訂機加酒，無奈確診只好臨時取消；怎料，航空公司和飯店業者都願意全額退費，她卻被訂房網收了2千元的手續費，氣得發文吐苦水，結果網友們一面倒不單帳，反倒吐槽「這是你個人因素，不然呢」、「奧客無極限，都是別人的錯」。

女網友在爆料公社發文指出，「原本8月要坐飛機去金門，當初跟訂房網訂機加酒，然而出發前兩天確診，所以不得不取消所有行程，也詢問拜託能夠全額退費。」

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原po表示，當時訂房網推託，說是航空公司不讓全額退費，但其實她早就詢問過，「華信航空願意全額退費，住宿飯店也願意全退，結果卻變成訂房網自己要收手續費。」

她不禁感嘆，好不容易請假出門，因為工作確診，還要被收兩千多元，「我到底該怎麼處理這件事情？真的只能自認倒楣嗎？」

▲訂金門機+酒！行前2天「確診取消被收2千」傻眼　風向卻一面倒。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原po被訂房網收取2千元手續費。（圖／翻攝自爆料公社）

沒想到，取暖文並沒有獲得認同，網友們一面倒不挺，直呼「本來就需要支付相關費用，確診是妳家的事」、「才收兩千多，很佛心了」、「出發前2天取消，扣手續費2千多，滿少的了」、「看到大家留言我就放心了，原來大家想法一致」、「確診是自己的問題又不是天災」。

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