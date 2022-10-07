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打過3劑！壯年男「新冠引發腦炎」亡　無慢性病「突意識改變」確診

▲▼指揮中心10/6記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增52例新冠死亡個案，其中一名40多歲男性，打過三劑疫苗且無慢性病史，但在上月底突然出現意識改變、運動不協調，緊急送急診確診新冠，且檢查疑似腦炎被收治加護病房，經過搶救仍不幸於發病10天後過世。

指揮中心今日公布國內新增50710例本土個案；另增69例境外移入，確診個案中新增52例死亡。死亡個案年齡分布為40多歲至90多歲。

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▲▼指揮中心10/7公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心10/7公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案較年輕個案為40多歲，當中一名男性曾打三劑疫苗，沒有慢性病史，是因為腦炎過世。

個案9月下旬有咳嗽有痰3~4天，當時快篩陰性，9/24突然意識改變，出現運動不協調，緊急送急診，當時採檢PCR陽性確診，急診出現全身抽搐，做電腦斷層顯示腦水腫、疑似腦炎，緊急收住加護病房，使用瑞德西韋、免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，後續仍然因為腦壓升高，休克等併發症，不幸10/3過世。死因是新冠病毒引發的腦炎以及癲癇重積。

▲▼指揮中心10/7說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心10/7說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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