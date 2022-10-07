51歲大媽奪《王者榮耀》冠軍！輔助女兒當上「決賽MVP」

▲楊秀蓉跟女兒一起打《王者榮耀》，有時還會一起直播。（圖／翻攝封面新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

手機遊戲《王者榮耀》全國大賽四川省成都賽點的冠軍日前被一名51歲的大媽與女兒共同拿下，這名大媽甚至還用英雄「瑤」奪得了決賽MVP的殊榮。

根據《封面新聞》報導，大媽名叫楊秀蓉，現年51歲，她原本與丈夫、女兒生活在新津農村，靠種植水稻、養雞維持生計。楊秀蓉非常能夠接受新奇的事物，她在2012年就買了智慧型手機，務農之後很少與村裡的婆媽打麻將，而是更喜歡用手機上網。

2016年初，楊秀蓉看見女兒在玩《王者榮耀》，自己也開始學著玩，她說，「我知道自己反應速度比不過年輕人，所以專門給女兒打輔助，也會一些法師，可不會打野，也不會極限換裝備那些操作。」

憑著與女兒絕佳的默契，楊秀蓉成為了遊戲中的金牌輔助，她覺得，和年輕人一起玩，拼腦子和操作，比和村裡的婆媽們打麻將更「安逸」。

2021年，女兒開始直播，楊秀蓉成為了忠實的觀眾，還慢慢會在直播中與女兒雙排，2022年更是開始嘗試自己直播，ID就叫「51歲大媽玩王者」。起初，很多人看到楊秀蓉的段位，不相信是她自己操作的，但看直播久了，觀眾也發現這位「大媽」確實是位高手，便成為了她的粉絲。

楊秀蓉說，經常有觀眾教她打一些新英雄，她使用遊戲裡英雄「墨子」的出裝和打法也被很多觀眾學習借鑒。

楊秀蓉的女兒「小浪浪」則說，她發現媽媽現在最大的快樂，就是把遊戲裡面的英雄打出「省級排名」，活得新的遊戲內勳章。

而這次陪著媽媽打全國大賽，並拿下成都賽點的冠軍，就是小浪浪送給媽媽的一份特殊重陽節禮物，小浪浪還說，她沒想到的是，媽媽在最後一場比賽中使用輔助英雄因為出色的發揮被系統評為MVP，這讓媽媽的臉都笑開了花。

小浪浪強調，能帶著媽媽找到共同的快樂，很有成就感，也希望不用辛苦務農的媽媽，可以成為成都最潮的「孃孃」（四川話，意思類似「大媽」）。