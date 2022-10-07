有序號+保固！隨身硬碟「能正常存取」拆開卻震驚　網笑：黑科技

▲隨身硬碟裡黏有兩支「壁虎」。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前網購知名大廠的隨身硬碟，其中有完整序號，也能註冊保固；沒想到，他拆解機身後發現，自己竟掉入詐騙陷阱，而廣大網友看完悲劇照，也紛紛被戳笑，直呼「沒放用過的兩條線快篩算不錯了」、「超經典」。

苦主昨在爆料公社發文，哭笑不得地表示「這真的是這輩子遇過最瞎的詐騙手法了！Seagate 4T的隨身硬碟，有完整的序號，還能註冊保固，也能正常存取，只是慢了點，結果覺得重量怪怪拆來看，居然是兩顆螺絲加螺帽，笑翻大牙了。」

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從照片中可見，這個假的隨身硬碟中，除了嵌入USB外，還放了兩支膨脹螺絲，來增加重量，企圖蒙混過關。對此，網友們傻眼笑回，「贈品都讓你找出來了」、「這兩隻壁虎怎麼這麼值錢」、「智慧型詐騙」、「放兩隻壁虎增加重量」、「哇塞～缺料缺成這樣啊，通膨看來真的很嚴重喔」、「什麼黑科技」、「可以當作傳家寶」。

不過許多人則見怪不怪，直言「這方法真的很久了」、「這是上古詐騙法了」、「不瞞您說...這起碼是10年前的詐騙產品！你居然被古董文物詐騙，我懷疑你是不是在博物館下單的」。另外，原po也透露，是在蝦皮跟某個商家買的。

▲原po在蝦皮買的。（圖／翻攝自爆料公社）

值得一提的是，隨身硬碟裡的兩根為膨脹螺絲，又稱「壁虎」，用來安裝在牆上以安放螺絲，其用法相當簡單，在牆身上鑽孔後，直接把膨脹螺絲用搥子打進鑽孔內就可以了。

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