　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

有序號+保固！隨身硬碟「能正常存取」拆開卻震驚　網笑：黑科技

▲隨身硬碟裡黏有兩支壁虎。（圖／翻攝自爆料公社）

▲隨身硬碟裡黏有兩支「壁虎」。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前網購知名大廠的隨身硬碟，其中有完整序號，也能註冊保固；沒想到，他拆解機身後發現，自己竟掉入詐騙陷阱，而廣大網友看完悲劇照，也紛紛被戳笑，直呼「沒放用過的兩條線快篩算不錯了」、「超經典」。

苦主昨在爆料公社發文，哭笑不得地表示「這真的是這輩子遇過最瞎的詐騙手法了！Seagate 4T的隨身硬碟，有完整的序號，還能註冊保固，也能正常存取，只是慢了點，結果覺得重量怪怪拆來看，居然是兩顆螺絲加螺帽，笑翻大牙了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從照片中可見，這個假的隨身硬碟中，除了嵌入USB外，還放了兩支膨脹螺絲，來增加重量，企圖蒙混過關。對此，網友們傻眼笑回，「贈品都讓你找出來了」、「這兩隻壁虎怎麼這麼值錢」、「智慧型詐騙」、「放兩隻壁虎增加重量」、「哇塞～缺料缺成這樣啊，通膨看來真的很嚴重喔」、「什麼黑科技」、「可以當作傳家寶」。

不過許多人則見怪不怪，直言「這方法真的很久了」、「這是上古詐騙法了」、「不瞞您說...這起碼是10年前的詐騙產品！你居然被古董文物詐騙，我懷疑你是不是在博物館下單的」。另外，原po也透露，是在蝦皮跟某個商家買的。

▲隨身硬碟裡黏有兩支壁虎。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原po在蝦皮買的。（圖／翻攝自爆料公社）

值得一提的是，隨身硬碟裡的兩根為膨脹螺絲，又稱「壁虎」，用來安裝在牆上以安放螺絲，其用法相當簡單，在牆身上鑽孔後，直接把膨脹螺絲用搥子打進鑽孔內就可以了。

開箱雲好康優惠！！內有專屬折扣碼

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

►智慧型刷毛「提醒換牙刷時機」　還有銀離子抗菌

快速結帳超方便！太划算了QAQ

►東風極柔三層衛生紙「1包不到18元」

►風靡日本！減重名醫「綠茶咖啡懶人速孅飲」　1包不到25元

►150抽兩層衛生紙「1包不到12元」　整年份買好買滿

►你一定會喜歡的「咖啡隨行杯」特價599元！方便好用、顏色超美

ET快訊
北市次世代疫苗「全搶光」！　緊急加開1.3萬劑
激戰1小時！「5虎鯨獵殺大白鯊」稀有畫面曝　3虎鯨戰死
快訊／暴雨猛烈狂攻！　雨區擴大「7縣市」
國道鐵片飛來砸中副駕妻　夫憶她昏迷前「最後一句話」噴淚
謝和弦參選4個月後突PO文！　揭選舉內幕：原來這麼好撈
宜蘭猛雨「橋下淹一片」車主喊快移車！　崩潰：以為颱風
疫情仍在高原期波動　王必勝：連假後估再升高「不排除破6萬」
台電公布「6大吃電小怪獸」！　電費不知不覺爆表

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／下班注意！豪雨彈轟炸10縣市　半個台灣壟罩雨區

醫稱「天選之人=身體差」　王必勝：羅一鈞沒感染看起來身體不錯

北市次世代疫苗「全搶光」！緊急加開1.3萬劑快預約　27家醫院可打

有序號+保固！隨身硬碟「能正常存取」拆開卻震驚　網笑：黑科技

快訊／暴雨猛烈狂攻！雨區擴大7縣市　宜蘭縣超大豪雨轟到「紫爆」

太有心！他把電視搖控器變「阿公喜歡的樣子」　1張照暖爆千人

宜蘭猛雨「橋下淹一片」　車主急喊快移車！當地人崩潰：以為颱風

疫情仍在高原期波動　王必勝：連假後估會再升高「不排除破6萬」

移工10／13起適用0+7！照顧「重症高風險對象」不適用自宅檢疫

間隔最久發病！11歲男童染疫125天爆MIS-C　還曾因EB病毒感染住院

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

周傳雄飆經典《黃昏》全場合唱　曾低潮「吃飯都有問題」因這歌另創高峰

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

男見超商新保冷設備！ 感應式門讓他直呼太帥

遊客拍照遇鵝亂入嚇壞　表情裝鎮定下秒就落跑

快訊／下班注意！豪雨彈轟炸10縣市　半個台灣壟罩雨區

醫稱「天選之人=身體差」　王必勝：羅一鈞沒感染看起來身體不錯

北市次世代疫苗「全搶光」！緊急加開1.3萬劑快預約　27家醫院可打

有序號+保固！隨身硬碟「能正常存取」拆開卻震驚　網笑：黑科技

快訊／暴雨猛烈狂攻！雨區擴大7縣市　宜蘭縣超大豪雨轟到「紫爆」

太有心！他把電視搖控器變「阿公喜歡的樣子」　1張照暖爆千人

宜蘭猛雨「橋下淹一片」　車主急喊快移車！當地人崩潰：以為颱風

疫情仍在高原期波動　王必勝：連假後估會再升高「不排除破6萬」

移工10／13起適用0+7！照顧「重症高風險對象」不適用自宅檢疫

間隔最久發病！11歲男童染疫125天爆MIS-C　還曾因EB病毒感染住院

快訊／下班注意！豪雨彈轟炸10縣市　半個台灣壟罩雨區

宜蘭種稻34年馬啟亮　榮獲2022年台灣稻米達人賽亞軍

「斜坡上的藝術節」起跑　潮州警交通疏導…停車資訊看這裡

張善政批「弟弟選市長，哥哥當網軍」　鄭運鵬：代表對手選情告急

醫稱「天選之人=身體差」　王必勝：羅一鈞沒感染看起來身體不錯

樓高63層、27公尺！　台中第一高樓外觀曝光

日本自由行開放⋯食記快筆記！　吃播始祖《孤獨的美食家》回歸

陳時中玩滑板腳滑！　笑喊「沒關係」：跌倒不會阻擋我向前決心

弟弟不滿被趕出門　開山刀砍哥女友！她留疤拒和解：一輩子的痛

「絕對沒拿父母發票向資策會請款」　高虹安：如果有就退選！

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

生活熱門新聞

登山女神「無修圖照」流出　正宮好友狠酸

差1號中200萬　她喊好市多卡友快對獎

台人熱愛現金結帳！一票人點出關鍵

半側台灣豪大雨　一張圖看連4天濕爆

台大電機畢業「不進科技業」　網解答原因

她31歲還在領3萬　嘆不敢談戀愛

豪大雨狂襲5縣市！「大雨在定點」　鄭明典：雨區逐擴大明天最潮濕

國動預言「蔡英文死訊」遭罰　統神：法官亂判啦

被酸30歲像40歲！登山女神 IG素顏照曝光

快訊／13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

律師56字　揭「登山女神提告」真正目的

登山女神被爆當小三！「1現象」讓律師超傻眼

郵差按完門鈴秒閃！他見華麗甩尾氣炸

她結帳弄掉1元　客懶得彎腰撿結局傻眼

更多熱門

相關新聞

女大生見情人反遭嗆殺全家崩潰大哭

女大生見情人反遭嗆殺全家崩潰大哭

愛情使人盲目！雲林縣一名23歲馬姓女大生，在交友軟體認識一名叫「明」的男網友，帥氣的大頭貼加上甜言蜜語攻勢，讓馬女傾心不已。為了見「明」一面，馬女專程搭車到台中，並依對方要求陸續到超商購買共3萬元點數，結果卻被對方恐嚇「殺妳全家」，被嚇得在超商內低聲哭泣，所幸員警即使趕到，向馬女說明這一切都是詐騙集團設下的騙局。

學佛婦冤入靈骨塔陷阱　名下4連棟透天7616萬法拍

學佛婦冤入靈骨塔陷阱　名下4連棟透天7616萬法拍

又是虛擬貨幣投資詐騙搞鬼

又是虛擬貨幣投資詐騙搞鬼

民間網友　打擊網路詐騙的力量

民間網友　打擊網路詐騙的力量

即／急刪手機對話記錄　彰化E奶女蛇頭再押

即／急刪手機對話記錄　彰化E奶女蛇頭再押

關鍵字：

詐騙蝦皮網購隨身硬碟

讀者迴響

熱門新聞

登山女神「無修圖照」流出　正宮好友狠酸

小孩私訊內容外流！爆「不戴套」是網美主動要

2歲童坐兒童椅「頭撞地」慘死！媽目睹崩潰

甄珍母子找到人了！失聯46天原因曝

恭喜0負評正妹Kelly生了！

謝忻深夜宣布「清理朋友關係」！

霸凌學弟被美工刀反擊　科大3人組道歉了

30公分鐵片擊中副駕女　家屬淚求真相

賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見床上血跡

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

差1號中200萬　她喊好市多卡友快對獎

台人熱愛現金結帳！一票人點出關鍵

一具具小棺材運出！泰槍擊「血洗托兒所」38死

泰托兒所「唯一毫髮無傷」！倖存女童眼神呆滯惹心疼

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

更多

最夯影音

更多
兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑
橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面