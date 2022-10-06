喉嚨痛7天才看病　醫師驚見「2大跡象」宣判罹癌了

▲若喉嚨出現異物感或痰中帶血絲，醫師提醒小心罹患口咽癌。（示意圖／擷取自pexels）

圖文／CTWANT

隨著國內本土疫情趨緩，緊接著即將到來的是秋冬流感季節，而喉嚨痛求診的患者也逐漸增多，一名50歲男性病患已經喉嚨痛一週且痰中帶血，看診後才驚覺後咽壁長滿腫瘤，被醫師診斷罹患「口咽癌」。

由於流感季節到來，近日罹患急性咽喉炎或急性扁桃腺炎的患者也越來越多，耳鼻喉科醫師張弘受訪時表示，有名50歲男性病患喉嚨痛長達一週才來問診，且伴隨痰中帶血及喉嚨處長期有異物感，他才發覺這名患者並不是得到流感這麼簡單。

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經由口腔檢查，張弘驚覺病患的後咽壁長滿腫瘤，透過內視鏡看診後發現，腫瘤外型不規則且血管組織異常增生，他因此診斷該名患者得到「口咽癌」，若腫瘤持續變大，恐會堵住上呼吸道窒息而死。

醫師張弘指出，頸部出現腫塊也代表已有頸部淋巴結的轉移，通常是較末期的癌症，再加上早期的口咽癌不易被發現，如果發現喉嚨有異物感或痰中有血絲，應盡速就醫診治。醫師進一步說明，目前口咽癌每年新增約1500名患者，若口腔潰瘍不易癒合、耳朵及吞嚥疼痛，或有扁桃腺不對稱等情形，可能都是喉部腫瘤警訊。

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