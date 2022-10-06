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街頭藝人男友錢少！妹子暖金援+AA　包包翻出「1本按摩券」綠慘了

女網友和男友AA制，意外發現驚人秘密。（示意圖／翻攝自pexels）

▲女網友和男友AA制，意外發現驚人秘密。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

情侶交往要求AA制，背後竟隱藏不可告人的祕密。一名女網友透露，男友收入微薄又開銷大，她好心幫忙負擔，結果翻出一本按摩券，才發現男友把錢都花在包養女人，讓她心痛提分手。

原PO在《Dcard》論壇提到，男友是街頭藝人，每個月父母會匯款1萬5生活費，平常主要在鋼琴酒吧唱歌賺錢，也有玩樂團，希望有一天可以出名，一個月開銷1萬多。月薪3萬的她，通常只有月底要負擔男友的吃飯錢，有時還會直接包包塞現金，甚至出去吃飯都是AA制，「我的生日蛋糕他AA，一起喝一杯飲料也要AA，就連他的優惠券、買一送一之類的，也要跟我算錢」。

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原PO原以為，男友是因為常常要錄音、租練習室、維修器材等，種種花費才會導致月底吃土，她為了支持對方的夢想，也都可以諒解。萬萬沒想到，上禮拜意外在男友包包翻到一本按摩券，如此反常的消費，不禁懷疑事有蹊蹺，也忍不住查看了男友手機，發現按摩券上的經手人，和其中一名女性好友的名稱相同，點進去一看，瞬間從天堂掉到地獄。

男友是街頭藝人收入少　妹子AA制金援「按摩券掀包養真相」：刷新我三觀

▲原PO在男友包包翻出一本按摩券。（圖／翻攝自Dcard）

原PO得知，男友在臉書包養社團認識該名女子，每個月會給對方1萬5，女方詢問：「你這樣每個月給我錢，你身上夠用嗎？」結果男友回答：「沒關係，我有個很喜歡我的女人會養我」，說的正是自己，讓她無法接受，「這女人賺這種錢還賺這麼少，這男人沒什麼錢還敢玩包養，真是刷新我三觀」。

原PO痛批，男友寧願花錢包養其他女人，也不願對她好一點，還要AA制，因此決定分手，即使對方道歉，但她還是選擇不回頭了，「人一旦成為垃圾，是不可能變成黃金的」，同時也奉勸大家，不要像她一樣笨笨的去支持別人的夢想。

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