客運5億振興金恐11月用罄！國光客運加碼搶客　來回票贈防疫小物

▲國光客運推購買來回票贈送防疫小物。（圖／國光客運）

記者李姿慧／台北報導

交通部向行政院爭取5億元振興客運，7月起針對客運搭載旅客按人頭補貼15到70元，業者猛推行銷方案搶客，推估10月底前載客仍有補助，11月恐怕補助經費就告罄。國光客運今(10/6)宣布，購買回數票20張送6張優惠，或購買來回票，將再加碼贈送防疫小物。

公路總局最新統計，客運振興方案7到8月已累計補助2.36億元，僅剩2.64億元餘額，由於9月補助人數和金額約10月下旬才出爐，推估10月底前載客仍有補助，11月恐怕補助經費就告罄。

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由於補助經費可能11月即將用罄，為加強攬客力道，國光客運今宣布新推出購買來回票，贈送限量彩色版卡片噴霧瓶與彩色版立體口罩防疫小物。

國光客運公司表示，在原有回數票一本20張加送6張優惠促銷之外，獨家再加碼贈送彩色版卡片噴霧瓶，回饋固定搭車的忠實客戶。此外，返鄉或出遊乘客也有優惠，單次購買相同起迄點來回票一套兩張，票價399元以上即送贈送彩色版卡片噴霧瓶一只，票價199以上贈送立體口罩一只，活動將舉辦至10月底。

▲國光客運推出購買來回票贈送防疫小物。（圖／國光客運提供）

國光客運自7月起舉辦麗寶樂園門票與千元乘車金抽獎活動，10月將是最後一波，國光客運表示，最後將再加碼抽出iPhone13 Pro手機與任天堂Switch健身環大冒險套組，提醒乘客記得上網登錄。

國慶連假將至，明天連假前一日就有返鄉出遊潮，國光客運表示，配合公路總局國慶連假公運優惠，國光推出34條長程與國5路線平均85折優惠，包括台北往返台中、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等西部幹線，國5路線則囊括圓山南港直達礁溪、頭城、宜蘭、羅東、烏石港等地，使用電子票證可再免費轉乘當地客運一段票或享基本里程免費優惠。