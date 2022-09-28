不是二等公民了！霧峰有國道客運了　國光客運「9／29起通車」

▲國光客運1831A台北南投線9/29起試辦增停省諮議會站，霧峰民眾上台北不用再轉車。（圖／國光客運）

記者李姿慧／台北報導

霧峰長期沒有國道客運路線，只能前往台中市區或朝馬站轉車，得多花至少半小時車程。在地方民意要求下，國光客運1831A南投台北線明天(9/29)起增加停靠省諮議會站，提供上下客服務，每日往返各一班次，上午6時40分北上三重台北，晚上19時10分自台北轉運站返回霧峰。

霧峰民眾長期以來抱怨，通過霧峰境內有多條國道路線，過門不入未提供載客服務，引起地方民代抗議，質疑「霧峰人是不是次等市民？」呼籲在省諮議會公車站增加停靠國道客運上下客。在地方政府與監理單位共同協調下，國光客運1831A線將自9/29起試辦增加停靠省諮議會站。

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國光客運表示，1831A路線自南投站出發經中興新村與草屯等站，增加停靠省諮議會站上下客，行駛國道3號經快官交流道銜接國道1號，北上後停靠三重修德國小與三重體育場兩站，終點站是台北轉運站。霧峰至台北單程全票300元，半票優待170元，可使用台中市敬老愛心卡免費搭乘，等於65歲以上長輩等持卡人搭客運上台北不用自己花錢。

國光客運指出，該路線除加強服務霧峰在地鄉親外，也提供亞洲大學與朝陽科大學生多一項交通選擇，再加上霧峰擁有林家宮保第園區、光復新村、921地震教育園區以及亞大現代美術館等豐富觀光資源，希望能夠帶動更多北部民眾搭乘客運前來霧峰遊玩。

該路線未來也還有優化空間，國光客運指出，試辦3個月期滿後，會視民眾實際需求檢討調整。