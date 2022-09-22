國光客運追撞！貨櫃車「翻出護欄」墜邊坡　駕駛臥床半年併發症亡

▲▼國光客運追撞貨櫃車，導致貨櫃車駕駛身受重傷長期臥床，最後因併發症不治。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者戴若涵／苗栗報導

劉姓國光客運司機2020年底行駛在國道1號時，追撞前方貨櫃車，導致邱姓貨櫃車司機重傷，臥床半年後併發急性肺炎、敗血症身亡。劉男被依過失致死罪起訴，事後他與家屬成立調解，苗栗地院依過失致死罪將他判刑6月，得易科罰金，給予緩刑2年。

回顧整起事發經過，2020年12月7日凌晨12時55分，當時63歲的劉姓駕駛開著國光客運行經國道1號南下122.4公里處（頭屋路段）時，追撞上前方的貨櫃車，由於撞擊力道猛烈，貨櫃擦撞路旁護欄後當場翻落邊坡。

當時62歲的邱姓駕駛雖經緊急送醫搶救，但仍因頸部挫傷併脊髓疾病、脊髓損傷併頸椎第5/6節椎間盤破損、4/5節與6/7節椎間盤突出併神經壓迫等傷勢，造成四肢無力，需長期臥床，並於2021年5月底因併發急性肺炎與敗血症死亡。

劉男事後被依法起訴，苗栗地方法院審理過後，認為劉男沒有保持安全距離、未注意車前狀況追撞邱男，導致對方長期臥床不治，審酌他已與家屬成立民事調解，也已全部賠償完畢，最後依照過失致死罪，將劉男判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，給予緩刑2年。全案仍可上訴。