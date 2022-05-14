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社會 社會焦點 保障人權

回收場拆空氣清淨機驚見200萬　失主到場尷尬問：我的錢嗎？

記者陳雕文／新北報導

新北市某回收場12日發現一台空氣清淨機，因不確定是否堪用，開啟測試時機器卻傳出怪聲，老闆見狀決定拆開查看，結果發現兩個牛皮紙袋，裏頭還捆著200萬元的鈔票，回收場老闆趕緊把錢拿去鳳鳴派出所，後來警方循線成功找到失主，但失主卻尷尬問，「這是我的錢嗎？」大家都傻眼。

▲▼回收場驚見200萬。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲回收場拆開空氣清淨機 （紅圈處）驚見200萬。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，回收場發現200萬後，老闆、闆娘、員工3人於12日晚間8點多一起護鈔到派出所尋求協助，警方迅速透過監視器鎖定載運空氣清淨機至回收廠的車輛，經聯繫查訪後確認失主身分，是一名家中在裝璜，委託工人將廢棄物載運回收的70歲陳姓老翁，並於13日上午9點多通知陳翁到派出所領取。

▲▼回收場驚見200萬。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲空氣清淨機內藏有200萬。（圖／記者陳雕文翻攝）

陳翁到派出所時，一度懷疑錢到底是不是自己的，後來跟員警比對牛皮紙袋上手寫的數字，才確認是陳翁自己的筆跡。陳翁表示，這台空氣清淨機已有40多年，因為機器老舊久未使用，最近才託人送到回收場，早就記不得是何時將200萬元藏在機器內。

▲▼回收場驚見200萬。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲200萬現金被捆好放在牛皮紙袋，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）

儘管場面一度有些尷尬，但陳翁還是非常感謝員警細心以及回收場的熱心義舉，讓這筆錢可以失而復得。

三峽分局鳳鳴派出所所長莊于霈表示，第一次看到民眾拾得如此龐大金額，自己還因為擔心保管不周而徹夜未眠，能夠順利物歸原主很開心，並呼籲民眾若有拾獲遺失物品，應立即送交警方或報案由警方到場協助。

▲▼回收場驚見200萬。（圖／記者陳雕文翻攝）

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